تشریح راهبردهای وزارت میراث فرهنگی در حوزه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور در مراسم افتتاح پروژه های گردشگری که امروز در عمارت تاریخی ملوکانه برگزار شد گفت: در یک سال گذشته وزارت میراث فرهنگی استراتژی هایی را در برنامه های خود قرار داد تا تغییر نگرشی که در تصمیم سازی لازم است شکل بگیرد.

وی چند راهبرد وزارت میراث فرهنگی را تشریح کرد و گفت: شناساندن جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی، تقویت جایگاه دیپلماسی و تسهیل فرایندها و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از جمله راهبردهای وزارت میراث فرهنگی است. در سال ۱۴۰۳ دو و نیم همت اعتبارات تسهیلاتی داشتیم. در سال ۱۴۰۴ این رقم به چهار همت و بانک‌های عامل هم ۴ همت بانک مرکزی ۲۰ همت به گردشگری و صنایع دستی اختصاص پیدا کرد. تنها جایی که عدالت می‌تواند مفهوم پیدا کند جایی است که زنان و هنرمندان ما در حوزه صنایع دستی بوم گردی و گردشگری کار می کنند.

وی گفت: همه گردشگران در اروپا نیستند بلکه در بازار های دیگر نیز می شود کار کرد از جمله اندونزی.

در ادامه پروژه های استانی نیز به صورت آنلاین افتتاح شد. همچنین عمارت تاریخی ملوکانه نیز افتتاح شد.

عمارت تاریخی ملوکانه که متعلق به فردی به نام پرویز آزما بود تا پیش از این به نام بنای واجد ارزش مسافرخانه گیلان نو شناخته می شد. بخش شمالی یا بخش شاه نشین آن در سال ۱۳۰۵ ساخته شد اما در سال‌های بعد بخش های دیگر هم به آن اضافه شد. این مسافرخانه از آنجا که همیشه میزبان مردم استان گیلان بوده می از مسافرخانه گیلان در ناصرخسرو ساخته شد.

اکنون این بنا که هنوز ثبت ملی نشده با سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومانی طی دهه سال گذشته مرمت و بازسازی شد و اکنون به عنوان هتل سنتی سه ستاره در تهران میزبان مسافران است. این عمارت به گفته محمد احمدی وکیل مالک، تا سال ۱۳۸۰ باز بود اما مالک آن زمان به دلیل کهولت سن از عهده نگهداری آن برنیامد و قصد تخریب و فروش آن را داشت که در نهایت توسط مالک جدید خریداری و مرمت شد.

امروز این بنا با ۵۰ تخت و ۲۰ اتاق در ۱۲۰۰ متر مساحت با حضور معاون گردشگری افتتاح شد.