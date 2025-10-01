افتتاح ۸۶۱ پروژه گردشگری در یکسال گذشته با ۴۴هزار میلیارد سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور خبرنگاران با ارائه گزارشی در رابطه با عملکرد یک ساله حوزه گردشگری گفت: امروز در جلسه هیئت دولت گزارش عملکرد یک ساله بخش گردشگری را به اعضای هیئت دولت ارائه کردم. با وجود همه شرایطی کشور در آن قرار دارد و همه شما از آن مطلع هستید، خوشبختانه با حمایت شخص رئیس جمهور و اعضای دولت در یک سال گذشته یعنی از هفته گردشگری ۱۴۰۳ تا هفته گردشگری ۱۴۰۴،۸۶۱ پروژه با ۴۴ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: ۱۰ هزار و ۱۱۶ نفر نفر نیز در این مدت اشتغال ایجاد شده است. اکنون که با شما صحبت می‌کنم، امروز ۲۶۸ پروژه در سراسر کشور و در ۳۱ استان با هزینه بیش از ۱۳ همت و ایجاد ۲۸۳۱ نفر اشتغال افتتاح شده است. همچنین در هفته دولت، یعنی یک ماه قبل، ۱۱۳ پروژه با هزینه ۵ همت و ۱۲۸۵ نفر اشتغال افتتاح شده بود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به سال ۱۴۰۳ بیان کرد: از هفته گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۳، ۴۸۰ پروژه با هزینه ۲۶ همت و ۶۰۰۰ نفر اشتغال افتتاح شده بود.

صالحی امیری عنوان کرد: در مجموع، جهت‌گیری گردشگری در سال گذشته تا هفته گردشگری که اکنون در آن قرار داریم، علی‌رغم شرایط سخت تحریم و فشارهای دشمنان و جنگ تحمیلی، خوشبختانه مثبت است. ‌