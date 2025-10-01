  1. سیاست
افتتاح ۸۶۱ پروژه گردشگری در یکسال گذشته با ۴۴هزار میلیارد سرمایه گذاری

وزیر میراث فرهنگی گفت: با حمایت شخص رئیس جمهور و اعضای دولت در یک سال گذشته یعنی از هفته گردشگری ۱۴۰۳ تا هفته گردشگری ۱۴۰۴ ،۸۶۱ پروژه با ۴۴ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور خبرنگاران با ارائه گزارشی در رابطه با عملکرد یک ساله حوزه گردشگری گفت: امروز در جلسه هیئت دولت گزارش عملکرد یک ساله بخش گردشگری را به اعضای هیئت دولت ارائه کردم. با وجود همه شرایطی کشور در آن قرار دارد و همه شما از آن مطلع هستید، خوشبختانه با حمایت شخص رئیس جمهور و اعضای دولت در یک سال گذشته یعنی از هفته گردشگری ۱۴۰۳ تا هفته گردشگری ۱۴۰۴،۸۶۱ پروژه با ۴۴ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: ۱۰ هزار و ۱۱۶ نفر نفر نیز در این مدت اشتغال ایجاد شده است. اکنون که با شما صحبت می‌کنم، امروز ۲۶۸ پروژه در سراسر کشور و در ۳۱ استان با هزینه بیش از ۱۳ همت و ایجاد ۲۸۳۱ نفر اشتغال افتتاح شده است. همچنین در هفته دولت، یعنی یک ماه قبل، ۱۱۳ پروژه با هزینه ۵ همت و ۱۲۸۵ نفر اشتغال افتتاح شده بود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به سال ۱۴۰۳ بیان کرد: از هفته گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۳، ۴۸۰ پروژه با هزینه ۲۶ همت و ۶۰۰۰ نفر اشتغال افتتاح شده بود.

صالحی امیری عنوان کرد: در مجموع، جهت‌گیری گردشگری در سال گذشته تا هفته گردشگری که اکنون در آن قرار داریم، علی‌رغم شرایط سخت تحریم و فشارهای دشمنان و جنگ تحمیلی، خوشبختانه مثبت است. ‌

رامین عبداله شاهی

