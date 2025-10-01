  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

تحقیق و تفحص از عوامل اصلی فروش فیلترشکن‌ها کلید خورد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد تحقیق و تفحص از عوامل اصلی فروش فیلترشکن ها با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح جزییات دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدای این نشست تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن ها در ایران و سامانه های مدیریت گذرگاه داده های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط آقای رسایی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

رستمی افزود: در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان نیز در ارتباط با اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و مشکلات حوزه انتخابیه خود سوالاتی را مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه، اظهار کرد: وزیر به این نکته اشاره کرد که برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد در جهت تامین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی نشست، یادآور شد: در این نشست آقای قادری از طرح سوال انصراف داد و آقایان غلامحسین زارعی، عباس بیگدلی و جعفری آذر مهلتی را تعیین کردند تا وزیر نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام کند.

کد خبر 6608036
هنگامه فروغی

    • ایرانی IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      مشکل فقط با پول حل میشه ، بیخودی جو ندین.
    • NP IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      فیلترشکن به بهانه سود کلان فساد و از طرفی آسان شدن نفوذ جاسوسی از زمانی که دارم از فیلترشکن خارجی رو گوشیم نصب و استفاده می کنم گوشی داخل دستم گاهی داغ می کنه پیام ها چیزای عجیب غریب از بیرون کشور دریافت می کنیم تازه کلاهبرداری ها هم افزایش پیدا کرده . والا من خاصیت خوبی در فیلترشکن ندیدم جز شر ، تازه خیلی از برنامه های داخلی هم باید فیلترشکن حتما خاموش بسته بشه تا بشه استفاده کرد .

