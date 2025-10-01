افتتاح کانون ارزیابی مدیران میانی وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون ارزیابی مدیران میانی وزارت کشور با اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی افتتاح شد.
علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تمرکز اولیه این کانون بر ارزیابی فرمانداران، این اقدام را بسیار مهم برشمرد و گفت: این یک کار علمی، کارشناسانه و تجربی است که با همکاری اساتید این حوزه و تلاش معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام شده است.
وی افزود: این کانون ویژگیهای عمومی و شخصیتی مدیران را با ۱۳ مولفه تخصصی، به صورت فردی و گروهی مورد ارزیابی قرار میدهد.
معاون وزیر کشور ضمن تاکید بر اهمیت سمت های مدیریتی در سطوح بخشداری و فرمانداری به دلیل تعامل بی واسطه با مردم گفت: خروجی حاصل از ارزیابی های این کانون به عنوان یک بانک اطلاعاتی در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد و از این طریق مدیران با ویژگیهای برجسته و خاص شناسایی میشوند.
وی هدف نهایی این طرح را فراتر از ارزیابی صرف افراد و توجه به اهمیت و مولفههایی که یک مدیر، به خصوص در حوزه مدیریت سیاسی، باید داشته باشد، دانست و بیان کرد: با راه اندازی این کانون یک بانک اطلاعاتی برای جانشینپروری و شناسایی نیروهای شایسته برای به کارگیری در ردههای مدیریتی ارشد وزارت کشور نیز به دست میآید که اقدام بسیار شایستهای است.
رئیس مرکز حراست وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت وجود مدیران شایسته، کاربلد و باتجربه برای هدایت جامعه پیچیده امروز تاکید کرد و راهاندازی این کانون را گامی ضروری درجهت ارتقاء پویایی وزارت کشور دانست.
سیدمهدی موسوی افزود: ما برای اداره مجموعه وزارت کشور و اجرای ماموریتهایمان، نیازمند مدیران شایسته، کاربلد، باتجربه، با سعه صدر و در یک کلمه، مدیران توسعهیافته هستیم.
وی با اشاره به پیچیدگیهای روزافزون مسائل جامعه، افزود: مدیران ما باید بتوانند جامعهای را که در حال توسعه است و مسائل آن هر روز پیچیدهتر میشود، به درستی مدیریت کنند؛ اتخاذ بهترین تصمیمات و پرهیز از تاخیر و عقبماندگی، از وظایف اساسی آنان است.
موسوی، راه اندازی کانون ارزیابی مدیران را یکی از ضروریات یک سازمان پویا مانند وزارت کشور دانست و اظهار داشت: این اقدام ویژهای که در حال انجام آن هستیم، یکی از ضروریات یک نهاد پویا مثل وزارت کشور محسوب میشود.
مدیرکل سرمایه انسانی وزارت کشور نیز در این جلسه با اشاره به تلاش شش ماهه معاونت توسعه این وزارتخانه در اخذ مجوز این کانون گفت: قبلاً مجوزهایی در سطوح پایینتر مانند بخشداری و ریاست ادارات داشتیم، اما این اولین بار است که به صورت تخصصی، کانون ارزیابی مدیران میانی، به ویژه فرمانداران، راهاندازی میشود.
نازنین شیبانی با اشاره به طراحی یک «پلتفرم جامع» برای این ارزیابی، اظهار داشت: این سامانه، صلاحیتهای عمومی و تخصصی فرمانداران را مورد سنجش قرار خواهد داد و گواهینامهای که در پایان دریافت میشود، برای تمام انتصابات در نظام اداری کشور، به ویژه پستهای پایه، میانی و مدیریتی، الزامآور خواهد بود.
شیبانی از برنامهریزی برای برگزاری دورههای فشرده ارزیابی خبر داد و گفت: از هفته آینده، دو روز در هفته کانون فعال خواهد بود تا بتوانیم با شتاب، تعداد قابل توجهی از فرمانداران را ارزیابی کنیم. هدف ما این است که تا آذر، حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد از فرمانداران را مورد ارزیابی قرار دهیم.
