به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه، در جمع خبرنگاران درباره کاهش ساعت کاری اظهار کرد: لایحه کاهش ساعت کاری قبلاً به مجلس ارسال شده و در حال حاضر به صورت عادی در حال بررسی است.
وی توضیح داد که این لایحه با دو فوریت به مجلس ارائه شده بود، اما دو فوریت آن به تصویب نرسید و روند بررسی آن به شکل عادی ادامه دارد. رفیعزاده افزود: در صورت تصویب نهایی مجلس، بر اساس مفاد این لایحه عمل خواهد شد.
وی در ادامه به موضوع موازیکاری در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: در حال پیگیری هستیم تا در همه دستگاهها، حذف حوزههای موازی و توقف موازیکاریها عملیاتی شود. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: زیرمجموعههای هر وزارتخانه باید در یکجا متمرکز شوند و برای تحقق این امر در حال بررسی و اتخاذ راهکارهای لازم هستیم.
رفیعزاده با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر شاهد وجود برخی دانشگاهها و واحدهای اجرایی و پژوهشی موازی هستیم، خاطرنشان کرد: این مراکز ممکن است اقداماتی تکراری و موازی با دانشگاههای اصلی انجام دهند.
نظر شما