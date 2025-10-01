به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیسجمهور، گفت: پروژههای پنلهای خورشیدی به طور مستمر در حال پیگیری است و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ مگاوات برق از این منبع تجدیدپذیر تولید شده است.
وی افزود: واردات پنلها به خوبی انجام میشود و علاوه بر استفاده سازمانهای دولتی، بخش خصوصی نیز میتواند در این حوزه فعالیت کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: پروژههای بیشتری در حال اجرا است و انتظار میرود تا پایان سال افزایش تولید برق خورشیدی ادامه یابد.
قائمپناه در پاسخ به سوالی در خصوص تحرکاتی که در حال حاضر در منطقه در حال شکلگیری است، گفت: در خصوص تحرکاتی که در منطقه صورت میگیرد باید گفت که کشور آمادگی کامل را دارد و نیز مردم انسجام خود را در جنگ ۱۲ روزه به اثبات رساندند.
وی افزود: ما آمادگی کامل داریم. انشاءالله که جنگی اتفاق نخواهد افتاد. بعید میدانم دوباره تکرار کنند، چون سرنوشت خوبی دشمن ما نخواهد داشت و کاملاً آمادگی هم در نیروهای نظامی ما و هم در دولت وجود دارد. آمادگی کامل در برابر دفاع از تمامیت ارضی را داریم و باکی هم نداریم.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: در رابطه با درخواست برخی نمایندگان برای اخراج سفیر کشور اروپایی باید گفت سیاست خارجی در چارچوب شورای عالی امنیت ملی تنظیم میشود و پس از تأیید مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی دارد. هر کسی در چارچوب وظایف خود میتواند اظهار نظر بکند و الزاماً اظهار نظر چه نمایندگان محترم مجلس و چه حتی افراد خارج از دولت و حاکمیت میتوانند در چارچوب منافع ملی اظهار نظر کنند. ولی تصمیمگیر اصلی مراجع قانونی مثل شورای عالی امنیت ملی و دولت و رئیسجمهور به تأیید مقام معظم رهبری است. همچنین طرحی برای اخراج سفرا در دولت وجود ندارد و حداقل باید گفت در دولت مطرح نشده است.
وی در رابطه با هدف رئیس جمهور سفر به سازمان ملل متحد، عنوان کرد: اولین هدف سفر رئیسجمهور به سازمان ملل متحد بیان دیدگاهها و نمایندگی ملت ایران در آنجاست. در آنجا جناب آقای دکتر پزشکان به وضوح بر مظلومیت ایران و حمله ددمنشانه اسرائیل که منجر به کشتن مردم بیگناه ایران بود، اعلام موضع کردند و این مظلومیت به گوش جهانیان رسانده شد. موضع عزتمندانه خودمان را در مقابل قدرتهای جهانی هم اعلام کردیم. اصلیترین هدف سفر ریاست جمهوری این است که دیدگاههای نظام جمهوری اسلامی را بیان کند و گفتمان ملی را نمایندگی نماید. این کار در آنجا انجام شد و با موفقیت نیز صورت گرفت.
ریاست جمهوری بیان کرد: در زمینه مذاکرات، آیا همه آن چیزی که خواستیم طبیعی است که ما در چارچوب منافع ملی آقای دکتر پزشکان توافق میکند، چون خواستههای آنها در چارچوب منافع ملی ما نبود؛ چه آمریکا و چه اروپا. لذا به نظر میآید که نباید توافق میکردیم، چون در چارچوب منافع ما نبود.
وی در رابطه با تعامل بیشتر بین دولت و مجلس خاطرنشان کرد: تعامل بین دولت و مجلس چنین است که هرچه مجلس کمتر در امور اجرایی مداخله کند، دولت بیشتر میتواند به کار اصلی خود بپردازد. ولی بالاخره مجلس هم چارچوبهای قانونی خود را دارد و اظهار نظر خود را میکند. ما نمیتوانیم برای مجلس تعیین تکلیف کنیم. امیدوارم این هماهنگی بیشتر بشود. البته در سران قوا، ریاست محترم مجلس و اکثر نمایندگان مجلس با دولت همراه و هماهنگی دارند.
نظر شما