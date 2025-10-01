امکان واگذاری کوتاژهای صادراتی در بازار دوم ارز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، درباره راه‌اندازی بازار دوم اظهار کرد: رویکرد این بازار بسیار نزدیک به نظرات بخش خصوصی است و شکل‌گیری آن در اصل با پیگیری‌های اتاق و همکاری مرکز مبادله امکان‌پذیر شد.

وی گفت: بازار دوم در واقع ساماندهی همان واگذاری‌هایی است که در گذشته میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ توافقی انجام می‌شد و اکنون در چارچوبی رسمی و شفاف در این مرکز دنبال خواهد شد.

لاهوتی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک روش واگذاری مستقیم به سمتی برود که صادرکنندگان کوچک و متوسط نیز در زمینه رفع تعهد ارزی با مشکلات کمتری مواجه شوند.

به اعتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اگر این روش با سهولت اجرایی شود، صادرکنندگان می‌توانند در آینده نزدیک از مزایای آن بهره‌مند شوند.