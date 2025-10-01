نظری: مانور بهداشت و درمان اضطرار (BHCU) در شهرستان بشاگرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری ظهر چهارشنبه اظهارکرد: مانور بهداشت و درمان اضطراری (BHCU) در روستای دهوست بخش مرکزی با هدف توان افزایی و حفظ آمادگی اعضای تیم بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هلال احمر در شرایط بحرانی انجام شد.

وی افزود: تیم حاضر متشکل از: پزشکان عمومی، پرستار، ماما، تکنسین دارویی، کارشناسان تغذیه، روانشناسی و بهداشت محیط، (سفیران حمایت روانی و اجتماعی)؛ خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، امدادی، مشاوره ای، فرهنگی و آموزشی خود را به صورت رایگان به اهالی منطقه ارائه دادند.

این مانور با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان بشاگرد و معاونت بهداشت، درمان شهرستان برگزار شد.