۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

آسیابی: دادستان‌ها پیشران اصلی تحقق اهداف دستگاه قضایی هستند

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر جایگاه کلیدی دادستان‌ها در تحقق عدالت، بر اهمیت نقش آنان در پیشبرد اهداف دستگاه قضائی، حمایت از حقوق عامه و مقابله با فساد تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی، ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، با اشاره به جایگاه ویژه دادستان‌ها در دستگاه قضایی، گفت: دادستان‌ها نه تنها مظهر اقتدار دستگاه قضایی، بلکه منشا اقتدار برای ضابطین قضایی نیز هستند.

وی افزود: دادستان‌ها با اختیارات گسترده‌ای که دارند، قادر به ورود به تمامی مسائل حقوقی و قضائی هستند و وظیفه دارند که همواره به‌طور فعال در مسائل حقوق عامه، پیشگیری از جرم و مقابله با تخلفات، وارد عمل شوند.

آسیابی در ادامه سخنان خود به تلاش‌های جهادی و اقدامات برجسته اسپانلو، دادستان سابق مرکز استان، اشاره کرد و اظهار کرد: وی در مدت مسئولیت خود، با مدیریتی جهادی و انقلابی، نقشی کلیدی در پیشبرد سیاست‌های قضایی استان ایفا کرد و خدمات ارزنده‌ای به مردم استان گلستان ارائه داد.

وی همچنین تأکید کرد: عملکرد برجسته اسپانلو موجب رضایت مقامات عالی‌رتبه قضائی کشور و ریاست قوه قضائیه شد.

رئیس کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی دادستان جدید مرکز استان، پرداخت و گفت: دادستان جدید مرکز استان با بیش از ۱۶ سال تجربه در دستگاه قضایی و مسئولیت‌های مختلف، از جمله ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری استان، گزینه‌ای شایسته برای این مسئولیت خطیر است. وی به عنوان یک جوان انقلابی، مدیر میدان و از مصادیق بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی ادامه داد: ما امیدواریم که با ورود دادستان جدید، روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری بگیرد و دستگاه قضایی استان با قوت و قدرت بیشتری به تحقق اهداف خود ادامه دهد.

آسیابی به حمایت کامل دستگاه قضائی استان از دادستان‌های مرکز استان و همکاران قضائی اشاره کرد و گفت: همواره دادستان‌ها از حمایت قاطع مدیریت دادگستری استان برخوردار خواهند بود تا با انجام وظایف خود، عدالت را در جامعه برقرار کنند.

