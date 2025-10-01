به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه دادستان جدید ضمن تشکر از همکاران و مسئولان اجرایی استان، از اقدامات جدی در مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی طی چهار سال مسئولیت خود خبر داد.

وی گفت: مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی به ویژه در حوزه زمین‌خواری، قاچاق سوخت، و اختلاس‌های بزرگ از جمله اولویت‌های اصلی ما بوده است که با اقدامات مؤثر توانستیم ضربات جدی به این باندهای فساد وارد کنیم.

اسپانلو با اشاره به اهمیت همکاری بین‌دستگاهی و هم‌افزایی با سایر نهادهای اجرایی، افزود: ما هیچگاه در برابر مشکلات منفعل نبوده‌ایم و همواره در میدان حضور داشته‌ایم. این رویکرد موجب تحقق اهداف قضائی و خدمت به مردم استان شد.

وی همچنین بر اهمیت مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و افزود: در این مدت، بسیاری از باندهای فساد اقتصادی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کردند، شناسایی و برخوردهای قاطع با آن‌ها صورت گرفت.

اسپانلو از همکاران قضائی استان، به‌ویژه قضات دادسرا و رئیس کل دادگستری گلستان به‌خاطر حمایت‌های مستمرشان قدردانی کرد و افزود: این دستاوردها نتیجه همکاری همه جانبه در راستای ارتقای امنیت و عدالت در استان است.