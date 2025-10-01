  1. استانها
  2. قم
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت فعالیت‌های مسجد

قم - رییس ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت فعالیت‌های مسجدی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار قم با بیان اینکه مساجد کانون‌های اصلی تربیتی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی هستند، اظهار کرد: پر کردن فاصله میان مساجد و نسل جوان باید در اولویت فعالیت‌های فرهنگی کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه خدمات اجتماعی در بستر مساجد، افزود: استفاده از ظرفیت‌های روزآمد و مردمی‌سازی فعالیت‌های مسجدی می‌تواند زمینه‌ساز جذب نوجوانان و جوانان و ارتقای دینداری آن‌ها باشد.

رییس ستاد کانون‌های مساجد کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، عنوان کرد: اجرای طرح ملی «محراب» به دنبال ایجاد انسجام و هماهنگی میان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد است و می‌تواند جایگاه این پایگاه‌های دینی را بیش از پیش ارتقا دهد.

ملانوری خاطرنشان کرد: در کنار رسانه باید به محورهایی همچون کتابخانه‌های مساجد، برنامه‌های هنری و فعالیت‌های تربیتی ویژه نوجوانان توجه جدی داشت.

وی یکی از الزامات مهم توسعه فعالیت‌های مسجدی را تربیت نیروهای فرهنگی متخصص در بستر مساجد دانست و افزود: ارتباط مستمر امامان جماعت با کانون‌های فرهنگی و استفاده از تجربه موفق استان قم در این حوزه، الگویی کارآمد برای سایر استان‌ها خواهد بود.

رییس ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت فعالیت‌های مسجدی گفت: همکاری مشترک میان سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تقویت شود تا بتوان برنامه‌های فرهنگی را با کیفیت و انسجام بیشتری به اجرا درآورد.

وی مدیریت اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را از دیگر اولویت‌های این ستاد دانست و افزود: اجرای طرح‌های مشترک با شهرداری‌ها و نهادهای فرهنگی کشور در راستای افزایش نشاط اجتماعی و تقویت دینداری نسل نو در دستور کار قرار دارد.

ملانوری با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز استان قم در حوزه فرهنگی و مذهبی خاطرنشان کرد: این استان باید پرچمدار تربیت نسل نوین نوجوانان دیندار باشد و امیدواریم با حمایت‌های استاندار قم و عنایت حضرت فاطمه معصومه (س)، مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی مساجد استمرار یابد.

کد خبر 6608242

