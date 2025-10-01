به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار قم با بیان اینکه مساجد کانون‌های اصلی تربیتی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی هستند، اظهار کرد: پر کردن فاصله میان مساجد و نسل جوان باید در اولویت فعالیت‌های فرهنگی کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه خدمات اجتماعی در بستر مساجد، افزود: استفاده از ظرفیت‌های روزآمد و مردمی‌سازی فعالیت‌های مسجدی می‌تواند زمینه‌ساز جذب نوجوانان و جوانان و ارتقای دینداری آن‌ها باشد.

رییس ستاد کانون‌های مساجد کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، عنوان کرد: اجرای طرح ملی «محراب» به دنبال ایجاد انسجام و هماهنگی میان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد است و می‌تواند جایگاه این پایگاه‌های دینی را بیش از پیش ارتقا دهد.

ملانوری خاطرنشان کرد: در کنار رسانه باید به محورهایی همچون کتابخانه‌های مساجد، برنامه‌های هنری و فعالیت‌های تربیتی ویژه نوجوانان توجه جدی داشت.

وی یکی از الزامات مهم توسعه فعالیت‌های مسجدی را تربیت نیروهای فرهنگی متخصص در بستر مساجد دانست و افزود: ارتباط مستمر امامان جماعت با کانون‌های فرهنگی و استفاده از تجربه موفق استان قم در این حوزه، الگویی کارآمد برای سایر استان‌ها خواهد بود.

رییس ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت فعالیت‌های مسجدی گفت: همکاری مشترک میان سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تقویت شود تا بتوان برنامه‌های فرهنگی را با کیفیت و انسجام بیشتری به اجرا درآورد.

وی مدیریت اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را از دیگر اولویت‌های این ستاد دانست و افزود: اجرای طرح‌های مشترک با شهرداری‌ها و نهادهای فرهنگی کشور در راستای افزایش نشاط اجتماعی و تقویت دینداری نسل نو در دستور کار قرار دارد.

ملانوری با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز استان قم در حوزه فرهنگی و مذهبی خاطرنشان کرد: این استان باید پرچمدار تربیت نسل نوین نوجوانان دیندار باشد و امیدواریم با حمایت‌های استاندار قم و عنایت حضرت فاطمه معصومه (س)، مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی مساجد استمرار یابد.