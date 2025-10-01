۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک استاندار قم با مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) و قدردانی از تلاشهای اعضای ستاد، به سابقه تأسیس این مجموعه اشاره کرد و اظهار کرد: در اوایل دهه هفتاد، با توجه به طرح جدی موضوع تهاجم فرهنگی، و با حمایت وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح احیای نقش فرهنگی مساجد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و منجر به تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم افزود: هدف اصلی از این تشکیلات بهرهگیری از ظرفیتهای مساجد برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری با مشارکت مردم بود که خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی بیش از سه دهه گذشته به صورت جدی از آن حمایت کرده است و امروز شاهد فعالیت بیش از ۲۸ هزار کانون در سراسر کشور هستیم.
وی با اشاره به اهمیت بهرهوری فرهنگی مساجد تصریح کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی را دارند. حتی سال گذشته رئیسجمهور در جلسهای با مدیران وزارت ارشاد بر نقش محوری مساجد در فرهنگ کشور تأکید ویژه داشتند و این موضوع در شورای مدیران نیز مطرح شد.
سوقندی با بیان اینکه جوانان و نوجوانان در کانونها نقش محوری دارند، گفت: تابستان امسال با وجود مشکلات، برنامههای اوقات فراغت با شور و نشاط و حضور گسترده نوجوانان برگزار شد که نشاندهنده پویایی کانونهاست.
وی با اشاره به چالش کاهش جمعیت گروههای سنی جوان و گرایش برخی نوجوانان به آسیبهای اجتماعی افزود: در چنین شرایطی باید بیش از گذشته از ظرفیت کانونها و مساجد برای رشد، تعالی و هویتبخشی به نسل جوان استفاده کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در پایان خاطرنشان کرد: از مسئولان انتظار میرود با حمایتهای بیشتر، مسیر توسعه فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد را هموار سازند تا این ظرفیت عظیم فرهنگی در بهترین شکل ممکن مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
