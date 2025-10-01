آمار مرتبط با تجدیدپذیر ها و پروژه های صرفه جویی انرژی برق شفاف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از رونمایی سایت آماری این سازمان به عنوان مرجع رسمی آمار صنعت تجدیدپذیر کشور خبر داد.

این سامانه با هدف دسترسی آسان به داده‌های کلان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده و امکان بررسی ظرفیت‌ها، میزان تولید نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر را به همراه آمار پروانه‌های احداث صادره، قراردادهای منعقده در چارچوب مدل‌های متنوع سرمایه‌گذاری، اطلاعات تابلو برق سبز بورس انرژی و تعرفه‌های ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان فراهم می‌کند.

راه‌اندازی این سامانه، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی، تسهیل برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در حوزه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود؛ همچنین انتشار گزارش‌های آماری و تحلیلی به‌روز، امکان تصمیم‌گیری بهتر برای فعالان و بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.

بر این اساس اعلام ساتبا، در آینده نزدیک قابلیت‌های تکمیلی شامل رصد لحظه‌ای تولید انرژی، مقایسه عملکرد پروژه‌ها و نقشه‌های تعاملی نیز به این سامانه افزوده خواهد شد. کاربران می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی [amar.satba.gov.ir](http://amar.satba.gov.ir) به این پایگاه دسترسی داشته باشند.