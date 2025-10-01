۳۵ روایت از ۲۸ هنرمند نامزد نهایی تندیس «چای روضه» شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد استانی با هدف ثبت و بازتاب هنرمندانه سنت‌ها، آداب و رسوم بومی و محلی عزاداری سیدالشهداء (ع) و پیوند دادن هنر متعهد با مفاهیم والای عاشورایی، با استقبال گسترده‌ای از سوی اهالی قلم مواجه شد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در خصوص اهمیت این رویداد اظهار داشت: «چای روضه» صرفاً یک مسابقه ادبی نیست، بلکه فرصتی گرانبها برای تبیین پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا با ایران عزیز و نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان است.

وی با اشاره به محورهای اصلی رویداد، تأکید کرد: یکی از کلیدی‌ترین محورها، «تاثیر محرم بر وحدت و همدلی مردم در دفاع از دین و میهن» بود که نشان می‌دهد حماسه حسینی در عمق جان ایرانیان ریشه دوانده و الهام‌بخش حفظ کیان ملی است.

قائدی افزود: روضه‌های خانگی، نقش تکایا و هیئت‌های محله، فضاسازی‌های معنوی در محیط‌های شهری و روستایی و همچنین پرداختن به آداب و رسوم و سنت‌های بومی عزاداری، از دیگر موضوعاتی بودند که هنرمندان آثار خود را در قالب روایت‌های خواندنی و جذاب به دبیرخانه ارسال کردند.

به گفته رئیس حوزه هنری، بیش از ۱۰۰ اثر برای شرکت در این رویداد هنری به دبیرخانه ارسال شده بود که پس از بررسی و ارزیابی اولیه، ۳۵ اثر منتخب متعلق به ۲۸ هنرمند به عنوان نامزدهای نهایی برای داوری نهایی انتخاب شدند.

وی همچنین به جوایز نفرات برگزیده اشاره کرد و گفت: از میان این ۳۵ اثر، سه نفر به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی خواهند شد و تندیس ویژه «چای روضه» به همراه جوایز نقدی به ترتیب به مبلغ دو میلیون تومان، یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک میلیون تومان به این برگزیدگان اهدا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی ۲۸ هنرمندی که آثارشان به مرحله نهایی داوری روایت‌نویسی «چای روضه» راه یافته‌اند، عبارتند از: ستایش فروزنده هفشجانی، سید علی مستجاب الدعوتی، اشرف لنجانی (با ۲ اثر)، سید کوثر میر احمدی، ندا سلیمانی، رقیه سلیمی، عزت الله صدیقی (با ۲ اثر)، پوریا فرهادی، سروش غلامی، زهرا علیدوستی، مطهره قادری، نرجس تاج االدین، سید محمد مهدی طاهریان، فرشته محمدی، فاطمه محمد یوسفی، زهرا رفیعی، ساره باقری (با ۲ اثر)، راضیه رئیسیان (با ۳ اثر)، حسین یگانه، لیدا پناهنده، سروناز عباس زاده (با ۲ اثر)، محسن محمد جانی، هاجر الله بخشی فارسانی، رضا قائد امینی، نرجس سادات موسوی، حمید حیدری، زهرا محمدی و مهسا آزاد.

گفتنی است مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این رویداد مهم فرهنگی، چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۵ در حوزه هنری انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار خواهد شد.