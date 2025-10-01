مثلث قدرت در استقلال شکل گرفت؛ ثبات در میانه زمین با دو بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم المحرق بحرین خواهد بود. این دیدار اهمیت بالایی دارد، چرا که استقلال در شرایطی وارد میدان می‌شود که در بازی‌های اخیر خود طعم پیروزی را نچشیده است. آخرین برد آبی‌پوشان به هفته اول مسابقات لیگ برتر بازمی‌گردد جایی که در دیدار مقابل تراکتور با تک گل محمدحسین اسلامی به پیروزی رسیدند.

چالش ترکیب اصلی؛ مشکل بزرگ استقلال

از ابتدای فصل تاکنون، سرمربی استقلال، ریکاردو ساپینتو، هنوز موفق نشده ترکیب ایده‌آل خود را پیدا کند و در هر بازی تغییرات متعددی را در نفرات اصلی تیم اعمال کرده است. این بی‌ثباتی ترکیب، چالشی جدی برای استقلال در مسیر فصل جاری محسوب می‌شود. با این حال، در میان این تغییرات، یک نقطه ثبات در ترکیب آبی‌ها دیده می‌شود؛ خط هافبک استقلال. دیدیه اندونگ در تمامی دیدارهای استقلال حضور داشته و رکورد حضور ۱۰۰ درصدی را در این فصل ثبت کرده است.

در دو بازی اخیر، ساپینتو بارها از منیر الحدادی به عنوان بازی‌ساز اصلی استفاده کرده و حضور او در میانه زمین برای استقلال اهمیت زیادی پیدا کرده است. همراه با الحدادی، مهران احمدی نقش مؤثری در کنترل و بازی‌سازی داشته و با عملکرد خوب خود حتی توجه کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و به آخرین اردوی ملی دعوت شده است. این دو بازیکن همراه اندونگ، در میانه زمین استقلال یک مثلث هماهنگ و تأثیرگذار را تشکیل داده‌اند.

چشم‌انداز ترکیب استقلال مقابل المحرق

به نظر می‌رسد کادرفنی استقلال از عملکرد این سه بازیکن رضایت کافی دارد و احتمالاً در دیدار حساس مقابل المحرق نیز شاهد تداوم حضور مثلث اندونگ، الحدادی و احمدی در خط میانی خواهیم بود. البته استقلال گزینه‌های دیگری مانند روزبه چشمی را نیز در اختیار دارد که می‌تواند در پست هافبک میانی مورد استفاده قرار گیرد، اما با توجه به ثبات نسبی خط هافبک در چند دیدار اخیر، کادرفنی تمایل دارد از ترکیب یادشده بهره ببرد.

این ترکیب پایدار و هماهنگ می‌تواند نقطه قوت استقلال در دیدار حساس برابر المحرق باشد، دیداری که نه تنها برای ادامه مسیر در لیگ قهرمانان آسیا مهم است، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتمادبه‌نفس تیم و روحیه هواداران آبی‌پوش دارد.