به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیش‌دار در دیدار با حسین حمودی، امام جمعه اهل تسنن پارسیان، بر اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه و نقش کتابخانه‌ها در پرورش دانش جوانان و عموم مردم تأکید کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان با اشاره به پیشینه فرهنگی شهرستان و کتابخانه‌های شخصی قدیمی گفت: مردم پارسیان پیش از ایجاد کتابخانه‌های دولتی، در عرصه فرهنگ پیشتاز بودند. امروز نیز کتابخانه‌ها می‌توانند به مراکز تحقیق، مطالعه و آموزش تبدیل شوند.

انوشیروان پیش دار افزود: با توجه به استقرار صنایع انرژی‌بر، اعتبارات بیشتری به شهرستان اختصاص یافته و بخشی از آن باید برای توسعه فرهنگی و ارتقای زیرساخت‌های کتابخانه‌ای هزینه شود

وی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌ها مکمل مدارس و دانشگاه‌ها هستند و باید فضایی فراهم شود تا همه اقشار جامعه، از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان، به منابع آموزشی و فرهنگی دسترسی داشته باشند

پیش دار خاطرنشان کرد که با همکاری مسئولان شهرستان، نیازهای کتابخانه‌ای منطقه شناسایی و به سرعت برطرف خواهد شد تا پارسیان به الگویی در توسعه فرهنگ مطالعه تبدیل شود.

ضرورت ایجاد فضاهای انگیزشی و محیط‌های مناسب مطالعه در پارسیان

امام جمعه اهل تسنن پارسیان نیز در این دیدار با تأکید بر ایجاد فضاهای انگیزشی و محیط‌های مناسب مطالعه گفت: با وجود کمبود امکانات و مشغله‌های مختلف، فراهم کردن فضاهای مناسب در مدارس و کتابخانه‌ها می‌تواند علاقه‌مندی نسل جدید به کتابخوانی را افزایش دهد. هنوز هم بسیاری از جوانان و شهروندان مشتاق مطالعه هستند و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان آنها را به سمت فرهنگ مطالعه هدایت کرد.

حسین حمودی افزود: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در سطح شهرستان انجام شده، از جمله برگزاری مسابقات کتابخوانی و ایجاد فضاهای مطالعه در مدارس، اما لازم است فعالیت‌ها به صورت تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر دنبال شود.