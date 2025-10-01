  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

پیش‌دار:مردم پارسیان در عرصه فرهنگ پیشتاز هستند

بندرعباس-مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان در دیدار با امام جمعه اهل تسنن پارسیان گفت: مردم پارسیان پیش از ایجاد کتابخانه‌های دولتی، در عرصه فرهنگ پیشتاز بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیش‌دار در دیدار با حسین حمودی، امام جمعه اهل تسنن پارسیان، بر اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه و نقش کتابخانه‌ها در پرورش دانش جوانان و عموم مردم تأکید کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان با اشاره به پیشینه فرهنگی شهرستان و کتابخانه‌های شخصی قدیمی گفت: مردم پارسیان پیش از ایجاد کتابخانه‌های دولتی، در عرصه فرهنگ پیشتاز بودند. امروز نیز کتابخانه‌ها می‌توانند به مراکز تحقیق، مطالعه و آموزش تبدیل شوند.

انوشیروان پیش دار افزود: با توجه به استقرار صنایع انرژی‌بر، اعتبارات بیشتری به شهرستان اختصاص یافته و بخشی از آن باید برای توسعه فرهنگی و ارتقای زیرساخت‌های کتابخانه‌ای هزینه شود

وی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌ها مکمل مدارس و دانشگاه‌ها هستند و باید فضایی فراهم شود تا همه اقشار جامعه، از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان، به منابع آموزشی و فرهنگی دسترسی داشته باشند

پیش دار خاطرنشان کرد که با همکاری مسئولان شهرستان، نیازهای کتابخانه‌ای منطقه شناسایی و به سرعت برطرف خواهد شد تا پارسیان به الگویی در توسعه فرهنگ مطالعه تبدیل شود.

ضرورت ایجاد فضاهای انگیزشی و محیط‌های مناسب مطالعه در پارسیان

امام جمعه اهل تسنن پارسیان نیز در این دیدار با تأکید بر ایجاد فضاهای انگیزشی و محیط‌های مناسب مطالعه گفت: با وجود کمبود امکانات و مشغله‌های مختلف، فراهم کردن فضاهای مناسب در مدارس و کتابخانه‌ها می‌تواند علاقه‌مندی نسل جدید به کتابخوانی را افزایش دهد. هنوز هم بسیاری از جوانان و شهروندان مشتاق مطالعه هستند و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان آنها را به سمت فرهنگ مطالعه هدایت کرد.

حسین حمودی افزود: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در سطح شهرستان انجام شده، از جمله برگزاری مسابقات کتابخوانی و ایجاد فضاهای مطالعه در مدارس، اما لازم است فعالیت‌ها به صورت تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر دنبال شود.

