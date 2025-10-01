  1. استانها
  2. ایلام
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

امام جمعه ایلام:فراجا ویترین نظام جمهوری اسلامی و تکیه‌گاه مظلومان است

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: فراجا ویترین نظام جمهوری اسلامی و تکیه‌گاه مظلومان است

به گزارش خبرنگار مهر، الله‌نور کریمی‌تبار ظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندهان انتظامی استان، ضمن تبریک هفته فراجا، نیروی انتظامی را بازوان قدرتمند ولایت و حافظ امنیت مردم دانست.

وی با اشاره به گستره فعالیت پلیس در مرزها، جاده‌ها، فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی، عملکرد فراجا را نماد ارتباط نظام با مردم خواند و تأکید کرد که پلیس امروز تکیه‌گاه مظلومان و ویترین نظام در داخل و خارج کشور است.

امام جمعه ایلام با گرامیداشت شهدای انتظامی، عملکرد پلیس را در مقابله با اراذل و اوباش، سرقت و معتادان متجاهر «مطلوب» ارزیابی کرد.

کریمی‌تبار در مقایسه با نیروهای پلیس غربی، رفتار پلیس ایران در مواجهه با اغتشاشات را که با وجود دادن شهید و جانباز از سلاح گرم استفاده نکرده است، بالاترین شاخص ایثارگری و مردم‌داری» دانست و خاطرنشان کرد: صبر مأموران، تبلیغات دشمن برای خشونت‌طلب نشان دادن پلیس را خنثی کرده است.

وی در پایان بر تبعیت از ولایت فقیه و افزایش تخصص به عنوان افتخار اصلی نیروهای انتظامی تأکید کرد.

