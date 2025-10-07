کلانتری: دستگیری مجرمان در رباط کریم ۳۱ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ تیمور کلانتری، بعد از ظهر سه‌شنبه، در نشست خبری به مناسبت هفته فراجا با تبریک این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی، گفت: شعار امسال هفته فراجا «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» است و تحقق آن در گرو تلاش شبانه‌روزی کارکنان و همکاری مردم شریف و شهیدپرور رباط کریم است.

وی ضمن قدردانی از اصحاب رسانه به‌ویژه خبرنگاران شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان که همواره یار و یاور پلیس بوده‌اند، افزود: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق و پیگیری‌های دلسوزانه، نقش مؤثری در ارتقای احساس امنیت عمومی و همراهی مردم با پلیس ایفا می‌کنند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم با اشاره به برگزاری بیش از ۴۰ طرح امنیت اجتماعی در شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: در همین مدت، ۲۷ طرح ویژه مقابله با معتادان متجاهر و ۱۵ طرح برخورد با اراذل و اوباش در شهرهای رباط‌کریم، پرند و نصیرشهر اجرا شده است.

کلانتری ادامه داد: در این مدت شاهد کاهش ۸ درصدی سرقت‌های عادی و کاهش ۳۵ درصدی سرقت‌های تأثیرگذار بوده‌ایم و در مقابل، میزان دستگیری مجرمان ۳۱ درصد افزایش یافته است که بیانگر ارتقای محسوس شاخص‌های امنیتی در رباط کریم است.

وی با اشاره به اجرای مستمر طرح «امیرالمؤمنین(ع)» در حوزه برخورد با اراذل و اوباش گفت: خوشبختانه با اقدامات هدفمند پلیس امنیت عمومی، در دو سال اخیر اراذل شاخص و سابقه‌دار هیچ‌گونه مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نکرده‌اند و در شش‌ماهه گذشته ۲۵ نفر از اراذل نوظهور شناسایی و با دستور قضایی بازداشت شده‌اند.

کلانتری از برخورد قاطع با سه نفر از اوباش مسلح نیز خبر داد و افزود: این افراد در برابر پلیس مقاومت کردند که با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، زمین‌گیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی با اشاره به نقش مهم مردم در برقراری امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: پلیس مردمی بدون مشارکت مردم معنا ندارد؛ خوشبختانه شهروندان رباط‌کریم با اعتماد و همکاری صمیمانه، بازوی اصلی پلیس در اجرای طرح‌های پیشگیرانه هستند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم در پایان گفت: طرح‌های ساماندهی اطفال کار و جمع‌آوری معتادان متجاهر به‌صورت روزانه در حال اجراست و عملکرد پلیس در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۵ درصد رشد کمی و کیفی داشته است.