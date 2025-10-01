به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از تندیس سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی با حضور جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، هادی حق‌بین شهردار منطقه ۱ تهران و خانواده معظم شهید بابایی برگزار شد.