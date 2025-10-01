  1. جامعه
  2. شهری
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

مراسم رونمایی از تندیس سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی

مراسم رونمایی از تندیس سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی با حضور جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش توسط شهرداری منطقه یک تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از تندیس سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی با حضور جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، هادی حق‌بین شهردار منطقه ۱ تهران و خانواده معظم شهید بابایی برگزار شد.

