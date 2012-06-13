اتصال بزرگراه شهید بابایی به پاکدشت و کمربندی شمالی ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز واحدی عصر چهارشنبه در مراسم آغازعملیات اجرایی اتصال شهرستان پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی که با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، مرتضی تمدن استاندار تهران، غلامعباس عبدی نژاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت و دیگر مسئولان این منطقه برگزار شد، افزود: اتصال شهرستان پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی تهران، سبب توسعه جنوب شرق استان تهران می شود.

زمینه اتصال سه استان شرقی به تهران و استانهای شمالی

وی تأکید کرد: این پروژه حیاتی می تواند زمینه اتصال شهرستانهای ورامین، پیشوا، پاکدشت و استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی را به شمال تهران و استان های شمالی کشور فراهم کند.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران افزود: پروژه اتصال شهرستان پاکدشت به شهید بابایی تهران جزو مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان تهران وشهرستان پاکدشت است که یک بار در سال 86 زمینه های اجرای آن فراهم شد که به دلیل همجواری با تأسیسات نظامی پارچین، امکان ادامه عملیات و اجرای پروژه میسر نشد.

وی بیان داشت: پیگیری مسئولان شهرستان و نیز مساعدت وزیر راه و شهرسازی و همکاری کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و تشکیل کارگروههای ویژه، زمینه اجرای این طرح را فراهم کرد.

کنارگذر دسترسی به بومهن ایجاد خواهد شد

واحدی افزود: در مطالعه برای اجرای این پروژه مقرر شد که این مسیر ازحاشیه رودخانه جاجرود و سد ماملو به طول 40 کیلومتر به پل غیر همسطح بزرگراه شهید بابایی متصل شود و در کیلومتر 20 راه اتصال پاکدشت به شهید بابایی، کنارگذر دسترسی به بومهن نیز ایجاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: فاز اول این پروژه در حد فاصل شهرستان پاکدشت و شهر شریف آباد از کنار امامزاده طالب (ع) پاکدشت به طول 15 کیلومتر اجرا می شود.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران افزود: همزمان با اجرای فاز اول، مطالعات و نقشه برداری فاز دوم این طرح نیز آغاز شده و تا نیمه اول تیرماه سال جاری با مشخص شدن پیمانکار عملیات اجرایی در نقطه مقابل فاز اول آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: طبق قرارداد منعقد شده، این طرح باید در مدت زمان 36 ماه اجرا شود که سعی خواهد شد با برنامه ریزی مناسب، این پروژه در 24 ماه اجرا شود.