عوض پور: امتیاز باشگاه پالایش نفت بندرعباس کسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عوض‌پور اظهار کرد: مجوزملی و حرفه ای باید از شهریور ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ گرفته می شد که متاسفانه انجام نشده است.

وی افزود: رای صادره از کمیته انضباطی مرداد ۱۴۰۴ صادر شده است و به دلیل بسته بودن سامانه صدور مجوز حرفه ای و پایان مهلت باشگاه امکان هیچ اقدامی برای دریافت مجوز در آن زمان وجود نداشت.

مدیر رسانه‌ا، باشگاه فوتبال پالایش نفت بندرعباس ادامه داد: سازمان لیگ نامه مربوط به کسر امتیاز باشگاه را به باشگاه دیگری ارسال کرده است؛ با این حال، باشگاه پالایش نفت بندرعباس اعتراض خود را همراه با مستندات به کمیته استیناف ارائه کرده و هفته آینده این موضوع در کمیته استیناف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ما پیگیری‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهیم داد.

وی عنوان کرد: مشکلات جدی در زیر ساخت ها خصوصاً ورزشگاه باید رفع شود؛ شرکت پالایش نفت بندرعباس، بسیاری از مشکلات زیرساختی ورزشگاه شامل نور، چمن و گیت‌های ورودی را مرتفع کرده است؛ اما برخی از مشکلات هنوز پابرجاست که مسئولیت آن به عهده ادار کل ورزش و جوانان و هیئت فوتبال می باشد و با توجه به فشار بالای مسابقات و حضور چهار تیم مختلف در این زمین، همچنان محدودیت‌هایی در میزبانی مسابقات وجود دارد که ممکن است میزبانی در بندر عباس از باشگاه ها سلب شود.

عوض‌پور در پایان خاطرنشان کرد: فرآیند دریافت مجوز ملی و حرفه‌ای برای سال جدید در باشگاه آغاز شده است و بسیاری از موارد رفع و در حال تکمیل است.



