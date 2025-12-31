اعلام رأی دیدار پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص دیدار تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین در لیگ برتر فوتسال کشور صادر کرد.

بر اساس رأی صادر شده از سوی کمیته انضباطی، مسابقه دو تیم پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین تکرار خواهد شد.