  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

اعلام رأی دیدار پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین

اعلام رأی دیدار پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین

بندرعباس- کمیته انضباطی رأی خود را درباره دیدار تیم های فوتسال پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص دیدار تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین در لیگ برتر فوتسال کشور صادر کرد.

بر اساس رأی صادر شده از سوی کمیته انضباطی، مسابقه دو تیم پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین تکرار خواهد شد.

اعلام رأی دیدار پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین

کد خبر 6708546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها