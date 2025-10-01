در من کسی شبیه گدایان سامراست؛ شعری برای امام حسن عسکری(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار به مناسبت سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع)، شعر تازهای سروده است.
در ادامه شعر جهاندار را با هم میخوانیم؛
*
میخانهای است در دلم از شور عسکری
لشکر به لشکر از پی انگور عسکری!
مستان به کوچهکوچه تاریخ سرزدند
در پرده بود چهره مستور عسکری
آمیخت تا به هم، دو جهان را فرا گرفت
جوش و خروش مهدوی و شور عسکری
درّندگان، شکنجهگران و حرامیان
زندان و پاسبان، همه مسحور عسکری
محکوم ذلّت است و شکست است و نیستی
مکر و فریب دشمن مغرور عسکری
فریادِ ایستادگی و استقامت است
در سطرسطرِ مکتب و منشور عسکری
در من کسی شبیه گدایان سامراست
مبهوت آن کرامت و مسرور عسکری
این بوی نرگس است که پیچیده در جهان
نور محمّد است و علی، نور عسکری
