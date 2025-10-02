«حوض خون» به چاپ چهل و پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حوض خون» سومین کتاب از مجموعه‌ «پشتیبانی جنگ» و چهارمین‌ عنوان مجموعه «زنان انقلاب» است. این کتاب روایت ۶۴ زن غیور ایرانی درباره فعالیتشان در بخش رختشویی البسه رزمندگان دفاع از میهن اسلامی، آن روزهایی که شجاعت وغیرت به‌جای یاس و ناامیدی در وجودشان جوانه زد. این اثر با تلاش فاطمه‌سادات میرعالی، زهرا بختور، سمانه نیکدل، سمیه تتر، نسرین تتر، مهناز الفتی‌پور، آمنه لهراسبی و نرگس میردورقی به رشته تحریر درآمده است.

در بخش ضمیمه کتاب، تصویر راویان کتاب به همراه تصاویری از فعالیت‌های این بانوان اندیمشکی در دفاع مقدس، شهدای منتسب به آنها و همچنین بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک به عنوان محل رخت‌شویی البسه رزمندگان آمده است.

مجموعه تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی قصد دارد به تاریخ زیربنای فرهنگی انقلاب اسلامی بپردازد. جهادگران و شهیدان فرهنگی که برای رشد تفکر انقلابی در میان مردم به ویژه جوانان تلاش کردند تا نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کنند و به ثمر برسانند.

متن تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «حوض خون»:

«اولین احساس، پس از خواندن بخش‌ هایی از این کتاب، احساس شرم از بی‌عملی در مقایسه با مجاهدت این مجاهدانِ خاموش و بی‌ریا و گمنام بود.

آنچه در این کتاب آمده بخش ناشناخته و ناگفته‌ای از ماجرای عظیم دفاع مقدس است.

باید از بانوی پرکار و صبور و خوش‌سلیقه‌ای که این کار پر زحمت را به‌ عهده گرفته و به خوبی از عهده آن برآمده است و نیز از مؤسسه‌ی جبهه‌ی فرهنگی عمیقاً تشکر شود.

مهر ماه ۱۴۰۰»