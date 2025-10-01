رشد جمعیت سالمندان در کرمانشاه

بهزاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد جمعیت سالمندان در استان اظهار کرد: بر اساس تعریف جدید، زنان بالای ۷۶ سال و مردان بالای ۷۲ سال سالمند محسوب می‌شوند و در حال حاضر حدود ۲۶۰ هزار سالمند در کرمانشاه زندگی می‌کنند.

وی افزود: هم‌اکنون ۶ مرکز شبانه‌روزی تحت نظر بخش خصوصی برای نگهداری سالمندان در استان فعال است و یک مرکز جدید نیز در دست احداث قرار دارد؛ بهزیستی ماهانه بیش از ۲/۶ میلیارد تومان یارانه به این مراکز پرداخت می‌کند.

شهبازی همچنین از فعالیت دو مرکز مراقبت در منزل برای ۹۵ سالمند خبر داد و گفت: برای هر سالمند تحت پوشش این مراکز، ماهانه ۲ میلیون تومان یارانه اختصاص می‌یابد.

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه ادامه داد: هشت مرکز روزانه توان‌بخشی نیز با ارائه خدمات پزشکی، روان‌شناسی و فیزیوتراپی به ۴۰۰ سالمند در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به وضعیت جمعیتی استان عنوان کرد: شهرستان دالاهو پیرترین و جوانرود جوان‌ترین شهرستان‌های کرمانشاه هستند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰، یک‌سوم جمعیت کشور سالمند باشد.