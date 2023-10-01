۵۶درصد جمعیت سالمندی آذربایجان غربی فاقد اطلاعاتی حمایتی هستند

پروین محمدپوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سالمندان ۹ درصد جمعیت آذربایجان غربی را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴ هزار و ۶۰۰ سالمند در استان تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند و از حمایت‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به شهرهای دارای کمترین و بیشترین جمعیت سالمندی در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: شهرستان پیرانشهر با ۶.۸ درصد و تکاب با ۱۳.۲ درصد به ترتیب کمترین و بیشترین سالمندان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی اضافه کرد: ۴۴ درصد سالمندان که در مجموع شامل سه هزار و ۴۷۵ نفر هستند سالمندان پر خطر بوده که ۴۵۱ نفر در جامعه تحت پوشش بهزیستی و یک‌هزار و ۹۱ نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند.

محمدپوری افزود: ۷۲۰ نفر از سالمندان استان در ۱۳ مرکز شبانه روزی سالمندان نگهداری می‌شوند که سالانه ۱۹ میلیارد تومان هزینه صرف نگهداری این افراد می‌شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی اظهار کرد: تعدادی از سالمندان نیز در نزد خانواده‌ها هستند که ۱۲۰ نفر را شامل می‌شود و روزانه خدماتی به آنان در مراکز ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه سالمندانی که توسط خانواده‌های خود نگهداری می‌شوند خدمات توانبخشی را از ۳ مرکز روزانه توانبخشی در استان دریافت می‌کنند گفت: این مراکز سالانه ۳ میلیارد تومان از بهزیستی یارانه دریافت می‌کنند.

مدیر کل بهزیستی آذربایحان غربی همچنین به پرداخت کمک هزینه مناسب سازی منزل و یا خودرو به سالمندان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۰ سالمند دارای معلولیت ۵۰۰ میلیون تومان و در سال‌جاری به ۵۰ سالمند دارای معلولیت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.