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۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۸

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی:

۵۶درصد جمعیت سالمندی آذربایجان غربی فاقد اطلاعاتی حمایتی هستند

۵۶درصد جمعیت سالمندی آذربایجان غربی فاقد اطلاعاتی حمایتی هستند

ارومیه - مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: از جمعیت سالمندی استان ۴۴ درصد اطلاعات حمایتی دارند و ۵۶ باقی مانده فاقد این اطلاعات هستند.

پروین محمدپوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سالمندان ۹ درصد جمعیت آذربایجان غربی را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴ هزار و ۶۰۰ سالمند در استان تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند و از حمایت‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به شهرهای دارای کمترین و بیشترین جمعیت سالمندی در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: شهرستان پیرانشهر با ۶.۸ درصد و تکاب با ۱۳.۲ درصد به ترتیب کمترین و بیشترین سالمندان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی اضافه کرد: ۴۴ درصد سالمندان که در مجموع شامل سه هزار و ۴۷۵ نفر هستند سالمندان پر خطر بوده که ۴۵۱ نفر در جامعه تحت پوشش بهزیستی و یک‌هزار و ۹۱ نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند.

محمدپوری افزود: ۷۲۰ نفر از سالمندان استان در ۱۳ مرکز شبانه روزی سالمندان نگهداری می‌شوند که سالانه ۱۹ میلیارد تومان هزینه صرف نگهداری این افراد می‌شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی اظهار کرد: تعدادی از سالمندان نیز در نزد خانواده‌ها هستند که ۱۲۰ نفر را شامل می‌شود و روزانه خدماتی به آنان در مراکز ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه سالمندانی که توسط خانواده‌های خود نگهداری می‌شوند خدمات توانبخشی را از ۳ مرکز روزانه توانبخشی در استان دریافت می‌کنند گفت: این مراکز سالانه ۳ میلیارد تومان از بهزیستی یارانه دریافت می‌کنند.

مدیر کل بهزیستی آذربایحان غربی همچنین به پرداخت کمک هزینه مناسب سازی منزل و یا خودرو به سالمندان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۰ سالمند دارای معلولیت ۵۰۰ میلیون تومان و در سال‌جاری به ۵۰ سالمند دارای معلولیت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

کد مطلب 5899707

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    نظرات

    • مرتضی نجفی ES ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
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      پاسخ
      با سلام بنده بعنوان یک مددجو مدت ۸ماه است با مراجعه به اداره بهزیستی تقاضای اشتغال به عنوان نیروی خدماتی در اداره شهرداری ارومیه نموده‌ام ولی هیچ اقدامی از سوی این سازمان برای افراد بهبود یافته جویا کار انجام نمیشود واین باعث برگشت ومایوس شدن مددجویان میشود خواهشمندم رسیدگی فرمایید
    • مرتضی نجفی ES ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
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      اکثر مشاهده میشود اکثرمددجویانی که در کمپ های اعتیاد ماها برای ترک از طرف نهادهای انتظامی و خانواده ها معرفی میشوند ولی متاسفانه مهم ترین بخش کار ادامه وپیگری بعد از ترخیص توسط ادارات بهزیستی وایجاد بسترهای مناسب شغلی برای این افراد و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با ارسال مددکاران اجتماعی به درب منزل ا

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