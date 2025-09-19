  1. سیاست
آقاپور: باید تصمیمات بزرگی در سطح کلان گرفته شود

آقاپور: باید تصمیمات بزرگی در سطح کلان گرفته شود

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و بهبود مناسبات بین‌المللی باید تصمیمات بزرگی در سطح کلان گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آقاپور مشاور اقتصادی رئیس جمهور در یکصدو سومین همایش فصلی حزب مردمسالاری باتشریح اوضاع عمومی کشور و چالش‌های موجود یعنی فرصت‌ها و تهدیدات، گفت: شرایط امروز شرایط خاصی بوده و دولت با بحران‌های ترکیبی روبروست. ناترازی‌های آب و برق و … نهایتاً به کسری بودجه و تورم منجر شده و محصول نهایی تورم قاعدتاً تولید نارضایتی‌ست. برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و بهبود مناسبات بین‌المللی باید تصمیمات بزرگی در سطح کلان گرفته شود.

آقاپور با اشاره به تشکیل کمیته ارزیابی استانداران و وزرا افزود: عملکرد سالانه مسئولین رصد و ارزیابی می‌شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گشایش‌های ایجاد شده در فضاهای فرهنگی هنری کشور و توجه ویژه به مطالبات نسل زد و آلفا تصریح کرد: با وجود برخی مقاومت‌ها برگزاری کنسرت‌های مختلف، سیمای عمومی شهرها را عوض کرده است. معتقدم که باید مطالبات جوانان و نوجوانان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مطالبات واقعی و اولویت‌دار احصا گردند.

وی گفت: برحسب تجربه اگر با منتقدترین جوانان، دیالوگ‌محور و اقناعی برخورد کنیم فضای ارتباطی تلطیف خواهد شد. متاسفانه احزاب شاخه معلولین ندارند و پیشنهاد می‌کنم مردم‌سالاری در این زمینه پیشقدم باشد.

رامین عبداله شاهی

