آقاپور: باید تصمیمات بزرگی در سطح کلان گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آقاپور مشاور اقتصادی رئیس جمهور در یکصدو سومین همایش فصلی حزب مردمسالاری باتشریح اوضاع عمومی کشور و چالش‌های موجود یعنی فرصت‌ها و تهدیدات، گفت: شرایط امروز شرایط خاصی بوده و دولت با بحران‌های ترکیبی روبروست. ناترازی‌های آب و برق و … نهایتاً به کسری بودجه و تورم منجر شده و محصول نهایی تورم قاعدتاً تولید نارضایتی‌ست. برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و بهبود مناسبات بین‌المللی باید تصمیمات بزرگی در سطح کلان گرفته شود.

آقاپور با اشاره به تشکیل کمیته ارزیابی استانداران و وزرا افزود: عملکرد سالانه مسئولین رصد و ارزیابی می‌شود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گشایش‌های ایجاد شده در فضاهای فرهنگی هنری کشور و توجه ویژه به مطالبات نسل زد و آلفا تصریح کرد: با وجود برخی مقاومت‌ها برگزاری کنسرت‌های مختلف، سیمای عمومی شهرها را عوض کرده است. معتقدم که باید مطالبات جوانان و نوجوانان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مطالبات واقعی و اولویت‌دار احصا گردند.

وی گفت: برحسب تجربه اگر با منتقدترین جوانان، دیالوگ‌محور و اقناعی برخورد کنیم فضای ارتباطی تلطیف خواهد شد. متاسفانه احزاب شاخه معلولین ندارند و پیشنهاد می‌کنم مردم‌سالاری در این زمینه پیشقدم باشد.