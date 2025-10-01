  1. استانها
  2. فارس
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

سرهنگ زراعتیان: عامل تیراندازی در شیراز دستگیر شد

شیراز-فرمانده انتظامی شیراز گفت: شخصی که در خیابان لاوان شیراز اقدام به تیراندازی کرده و موجب رعب و وحشت شهروندان شده بود، توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان با اشاره به دستگیری عامل تیراندازی در شیراز گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم به سمت شخصی در خیابان لاوان همراه با رعب و وحشت برای دیگر شهروندان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ فخراباد قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات شخصی عنوان کرد، تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم یک قبضه سلاح کلت کمری نیز کشف و به همراه فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

