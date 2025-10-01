سید مهران علمالهدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو جلسهای که با حضور استاندار خوزستان و قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور در نهاد ریاست جمهوری به منظور بررسی مصوبات سفر رئیسجمهور به استان برگزار شد، جلسات متعددی در استان برای تکمیل موضوعات اعتباری و رصد پیشرفت پروژهها تشکیل شد.
وی افزود: امروز نیز با حضور هیئتی از نهاد ریاست جمهوری به سرپرستی مدیرکل حوزه عمرانی و زیربنایی این نهاد، جلسهای در استانداری برگزار شد که در آن، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط وضعیت تخصیص اعتبارات ملی و استانی، پیشرفت فیزیکی پروژهها و روند اجرای طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری را تشریح کردند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان تصریح کرد: نتایج این جلسات، بهعنوان پیشنیاز سفر آتی قائم پناه رئیس نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیسجمهور به استان خواهد بود.
