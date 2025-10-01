حریزاوی: اسلام ناب پاسخگوی نیازهای جدید جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین روح‌الله حریزاوی عصر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی حوزه اسلام ناب خوزستان با تبریک میلاد حضرت امام حسن عسگری (ع) و قرائت روایتی از آن حضرت، به بیان نکاتی در مورد آموزش معارف اسلامی پرداخت.

معاون آموزش سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در نظام آموزش معارف اسلامی به ناکارآمدی و آشفتگی در این حوزه اشاره کرد و افزود: متأسفانه در حوزه آموزش معارف دینی دچار کم‌کاری و کج‌کارکردی هستیم.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در تدریس عقاید در حوزه، به ضعف طلاب در مواجهه با شبهات، به ویژه شبهات وهابیت اشاره کرد و گفت: طلابی که سال‌ها کلام خوانده‌اند، در برابر ساده‌ترین شبهات وهابیت بی‌سلاح هستند.

حجت الاسلام حریزاوی بر ضرورت ایجاد نظام فکری در آموزش معارف تأکید کرد و گفت: ما نیازمند ارائه منظومه‌ای منسجم از معارف اسلامی هستیم تا بتواند به سؤالات اساسی نسل جوان پاسخ دهد.

وی با اشاره به بیانیه ۱۰۳ سالگی حوزه علمیه قم، آن را نقدی منصفانه بر وضعیت موجود دانست و خاطرنشان کرد: وضعیت آموزش معارف در حوزه و به تبع آن در دانشگاه‌ها و حتی دبیرستان‌ها مطلوب نیست.

معاون آموزش سازمان تبلیغات اسلامی به تشریح طرح حوزه اسلام ناب پرداخت و گفت: هدف این طرح، ارائه آموزش‌های پودمانی و مرحله‌ای از معارف ناب اسلامی است که از توحید آغاز و به تمدن توحیدی ختم می‌شود.

وی، سطوح مختلف این آموزش‌ها را شامل معارف توحیدی، تمدنی، ولایی، معنوی و انقلابی برشمرد و افزود: این طرح درصدد است با بهره‌گیری از دستاوردهای طرح‌های موفق گذشته مانند طرح صالحین و ولایت، و با طراحی جدید، خلأ موجود را پر کند.

حجت‌الاسلام حریزاوی با اشاره به لزوم توجه به مسائل جدید جامعه، به عنوان مثال مسئله جمعیت را مطرح کرد و گفت: برای حل چنین مسائلی، نیازمند فقه راهبردی هستیم که در فقه موجود پاسخگو نیست.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انتخاب مسائل مستحدثه به عنوان موضوع درس خارج، بر ضرورت روزآمدی دروس حوزوی تأکید کرد.

معاون آموزش سازمان تبلیغات اسلامی از اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه معارف درخواست کرد تا با نقد و بررسی طرح ارائه‌شده و مشارکت در اجرای آن، این حرکت ارزشمند را یاری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، در سه سال آینده، حدود یک هزار شعبه از این مراکز آموزش معارف اسلامی در سراسر کشور راه‌اندازی شود و استان خوزستان نیز همانند گذشته در این عرصه پیشگام باشد.