به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طاهری معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری منطقه ۲ تهران اظهار داشت: باتوجه‌به آغاز فصل بارندگی و احتمال بارش‌های نامنظم، تمهیدات لازم از سوی مدیریت شهری منطقه انجام شده است تا هدایت و حرکت آب‌های سطحی ناشی از بارندگی‌های فصلی در مسیر کانال‌های جمع‌آوری‌کننده به‌سرعت انجام شود.

وی افزود: به‌منظور کنترل و پیشگیری از جاری‌شدن سیلاب احتمالی، لایروبی و پاک‌سازی مسیر دو رود دره فرحزاد و درکه به‌صورت مستمر و فوریتی در دستور کارویژه این معاونت قرار گرفت.

طاهری با اشاره به اینکه پاک‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و کانال‌های فرعی و اصلی از مهم‌ترین اقداماتی است که به‌صورت مستمر و منظم در حال اجراست، افزود: در همین راستا لایروبی و پاک‌سازی ۳۰ کیلومتر مسیل و ۵۰ کیلومتر کانال اصلی و ۱۳۰ هزار متر طول کانال‌های فرعی با استفاده از عوامل کارگری، ماشین‌آلات و ادوات سنگین انجام می‌شود.

معاون شهردار منطقه ۲ در پایان بر ضرورت مشارکت شهروندان در خصوص عدم تخلیه زباله‌های شهری در انهار و کانال‌های عبوری تأکید کرد.