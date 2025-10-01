سرهنگ صادق مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیرکل مدیریت بحران با هدف افزایش توان مقابله با حریق در جنگلها و مراتع غرب استان، وعده اختصاص اعتبارات ویژه و استقرار بالگرد اطفای حریق در این منطقه را داد. این اقدام در فصل خزان و فصول پرخطر که احتمال بروز آتشسوزیها بیشتر است، اجرایی خواهد شد تا عملیات مهار حریق با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، اعلام کرد که با توجه به وسعت جنگلها و سختگذر بودن مناطق غرب استان، حضور بالگرد اطفای حریق نقش بسیار مهمی در کاهش زمان رسیدن به محل حادثه خواهد داشت و عملیات اطفاء را به شکل مؤثرتری انجام میدهد.
وی افزود: استقرار بالگرد در غرب استان به عنوان یکی از نقاط حساس در حوزه جنگلها و مراتع ضمن کمک به حفظ منابع طبیعی، از تخریبهای گسترده جلوگیری میکند و زمینه پاسخ سریع به حوادث آتشسوزی را فراهم میسازد.
سرهنگ مرادی تصریح کرد: این برنامه در قالب همکاری و هماهنگی میان سازمانهای مختلف از جمله مدیریت بحران، منابع طبیعی و یگانهای انتظامی اجرا خواهد شد تا امکانات و نیروهای موجود به بهترین نحو به کار گرفته شود.
وی در پایان تاکید کرد که با تحقق این طرح، علاوه بر افزایش توان عملیاتی در مقابله با حریق، امنیت و سلامت محیط زیست استان نیز به طور قابل توجهی ارتقا خواهد یافت.
