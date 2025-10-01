به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی شهرداری، سازمان آتش‌نشانی و همراهی خیرین انجام شد.

مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس، در این مراسم با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان گفت: این گام بزرگ‌ترین اقدام در حوزه تجهیزات آتش‌نشانی طی سال‌های اخیر است و نیازمند حمایت مسئولان و خیرین برای حفاظت از جان و مال شهروندان است.

محمدامین لیاقت رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس، نیز با تأکید بر بافت فرسوده ۴۳ درصدی شهر افزود: نوسازی خودروها و تجهیزات تخصصی باعث افزایش سرعت عمل و کارایی در عملیات‌های امدادی شده است.

این خودروها با امکانات پیشرفته، ظرفیت مقابله با حوادث گسترده و امدادرسانی سریع‌تر را برای شهر بندرعباس فراهم می‌کنند و انتظار می‌رود تا جان شهروندان در مواقع اضطراری به‌طور محسوسی محافظت شود.