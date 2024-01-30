آتش پاد غلامرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری یک دستگاه نردبان ۳۲ متری، ۲ دستگاه خودرو پیشرو عملیاتی و یک دستگاه خودرو مه پاش به ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی افزوده شد.

وی افزود: با پیگیری‌های شهردار کرمانشاه، نوسازی بخشی از ناوگان امدادی سازمان آتش نشانی کرمانشاه از جمله تعویض خودروهای پیشرو امدادی و اطفائی، پس از طی تقریباً ۲ دهه و با هزینه‌ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: گام دوم، قرار گرفتن این خودروها در ناوگان امدادی، تکمیل و تجهیز این دستگاه‌ها برای خدمات رسانی به شهروندان بود.

رضایی خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در خصوص راه اندازی خودروها انجام شده است، این خودروها بر اساس شرایط کاری آتش نشانی، توانایی کار در ارتفاع، حمل تجهیزات و نفرات، پوشش حوادث، از مانور امدادی مناسبی در سطح شهر برخوردار هستند و حداقل تا ۲ دهه دیگر می‌تواند بهره‌وری داشته باشند.

وی اضافه کرد: بررسی و کاهش سن ناوگان امدادی سازمان آتش نشانی بخشی از ضروریات حفظ آمادگی خدمات رسانی است که بتوانیم در زمان بروز حادثه و بی‌درنگ در خدمت شهروندان باشیم.