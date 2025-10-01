  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

نبنزیا: روسیه بازاعمال تحریم‌های ضدایرانی را به‌رسمیت نمی‌شناسد

نبنزیا: روسیه بازاعمال تحریم‌های ضدایرانی را به‌رسمیت نمی‌شناسد

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تصریح کرد: روسیه بازاعمال تحریم‌های ضدایرانی را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المیادین، واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در سخنانی تأکید کرد که تحریم های اخیر سازمان ملل علیه تهران را به رسمیت نمی شناسد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در این خصوص تصریح کرد: روسیه اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد.

روسیه از امروز (اول اکتبر - نهم مهر) ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده گرفت؛ در حالیکه تحریم‌ها علیه ایران یکی از موضوعات اصلی دستور کار این شورا است.

کد خبر 6608741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها