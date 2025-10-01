به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المیادین، واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در سخنانی تأکید کرد که تحریم های اخیر سازمان ملل علیه تهران را به رسمیت نمی شناسد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در این خصوص تصریح کرد: روسیه اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد.

روسیه از امروز (اول اکتبر - نهم مهر) ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده گرفت؛ در حالیکه تحریم‌ها علیه ایران یکی از موضوعات اصلی دستور کار این شورا است.