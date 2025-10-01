به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور در جلسه تخصصی بازآفرینی شهری با محوریت چالشهای نوسازی بافتهای فرسوده، بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع، همافزا و مشارکتی تاکید کرد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای این حوزه، بازآفرینی شهری را فرآیندی چندوجهی دانست که نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی، و اصلاح ساختارهای اداری و حقوقی است.
به گفته وی، بدون توجه به مسائل اجتماعی، مالکیتی و زیرساختی، دستیابی به توسعه پایدار در این حوزه ممکن نخواهد بود.
صادقی پور با تحلیل روند شکلگیری سکونتگاههای شهری و روستایی در استان هرمزگان، به تأثیر عوامل طبیعی، اقلیمی و اقتصادی در شکلگیری بافتهای ناکارآمد شهری اشاره کرد و گفت: مهاجرت بیرویه از روستاها به شهرها، نبود خدمات کافی در مناطق کمبرخوردار و عدم برنامهریزی جامع در حوزه توسعه سرزمینی، زمینهساز گسترش سکونتگاههای غیررسمی و فرسوده در حاشیه شهرها شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۲۸ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد، افزود: استان هرمزگان نیز با دارا بودن شهرهایی با سابقه تاریخی، نظیر بندرعباس، میناب و قشم، بخش قابلتوجهی از این بافتها را در خود جای داده است که نیازمند نوسازی، توانمندسازی و بازآفرینی همهجانبه هستند.
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات اساسی، بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای اجرایی است. وقتی مردم به وعدهها بیاعتماد باشند، حاضر به مشارکت در پروژهها نمیشوند. همچنین بخش خصوصی نیز زمانی وارد میدان میشود که فضای فعالیت شفاف، قابل پیشبینی و سودآور باشد.
صادقی پور تاکید کرد: برای عبور از این چالشها، باید با اعطای مشوقهای مالی، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد زیرساختهای لازم، اعتماد عمومی را جلب کرده و فضای سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی با تاکید بر این نکته که بازآفرینی شهری صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه یک پروژه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی است، گفت: نمیتوان انتظار داشت با رویکردهای سنتی، مشکلات پیچیده بافتهای فرسوده حل شود. به همین دلیل نیازمند اصلاح ساختارهای اداری و قوانین مربوط به مالکیت و بهرهبرداری از اراضی هستیم.
صادقی پور افزود: یکی از موانع اصلی پیشروی بازآفرینی، وضعیت نامشخص مالکیتها و تعدد وراث و اسناد غیررسمی است. تعیین تکلیف حقوقی این موارد باید در اولویت دستگاههای مرتبط قرار گیرد تا زمینه ورود سرمایهگذاران و ساکنان به پروژههای نوسازی فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش مشارکت اجتماعی را در موفقیت طرحهای بازآفرینی بسیار کلیدی دانست و اظهار کرد: مردم نهتنها باید در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشند، بلکه باید خود را مالک طرح بدانند. مشارکت واقعی زمانی اتفاق میافتد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود و منافعشان در پروژه لحاظ شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در حوزه بازآفرینی، ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی دقیق، استفاده از ظرفیتهای بومی، تقویت تعامل میان نهادها و ارتقاء اعتماد عمومی، روند بازآفرینی بافتهای فرسوده در استان هرمزگان با شتاب بیشتری دنبال شده و به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود.
