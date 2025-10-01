شهدا بهترین الگو برای نسل جوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری شامگاه چهارشنبه در دیدار با رئیس بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای ایثار و جهاد، اظهار داشت: از شهید سید محمد سعید جعفری در ابتدای انقلاب تا شهید حاج رمضان در سال‌های اخیر، هر یک در زندگی خود دارای ویژگی‌های برجسته‌ای بوده‌اند که نسل جوان امروز می‌تواند از آن‌ها الگو بگیرد. اگر جوانان ما این نمونه‌ها را بشناسند و با سیره آنان هماهنگ شوند، تحولی بزرگ در جامعه رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه معرفی جزئیات زندگی شهدا برای مربیان جامعه یک ضرورت است، افزود: معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه باید با زندگی شهدا آشنا شوند تا بتوانند این الگوها را به نسل جوان منتقل کنند. خود من وقتی جزئیاتی از زندگی شهید ایزدی و شهید حاج رمضان شنیدم، برایم بسیار تازه و ماندگار بود. این نکات آن‌قدر مهم و خاص‌اند که جایگاه ویژه‌ای در معرفی شخصیت شهدا دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به ضرورت آموزش سازمان‌یافته در این زمینه، تصریح کرد: اعضای بسیج به‌عنوان نیروی مقاومت باید دست‌کم یک دوره آموزشی در خصوص زندگینامه شهدای شاخص را بگذرانند. چنین اقدامی باعث می‌شود الگوهای ایثارگری در نسل جوان نهادینه شده و آنان در مسیر زندگی بیمه شوند.

امام‌جمعه کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر نسل نوجوان و جوان ما بدانند شهدا چه کسانی بودند، چگونه زیستند، با خدا و خانواده چه ارتباطی داشتند و چه فداکاری‌هایی انجام دادند، مسیر زندگی‌شان متحول خواهد شد. بسیاری از این فداکاری‌ها شگفت‌انگیز و بی‌نظیر است و باید با روش‌های درست ثبت، بازنشر و به نسل‌های آینده منتقل شود.

حجت‌الاسلام غفوری در ادامه به ویژگی‌های زندگی شهید حاج رمضان اشاره کرد و گفت: این شهید بزرگوار سال‌ها در تونل‌ها و زیرزمین‌ها زندگی می‌کرد تا جایی که دیدن آفتاب برایش آرزو شده بود. برای حفظ امنیت خانواده حتی از تلفن ثابت هم استفاده نمی‌کرد و گاه تنها با پیام‌های کوتاه ارتباط داشت. او هر روز یک جزء قرآن تلاوت می‌کرد و در ماه رمضان سه جزء می‌خواند تا جایی که پاهایش بی‌حس می‌شد. زیارت عاشورا در صبح و زیارت جامعه کبیره در شب جزو برنامه‌های همیشگی او بود. در کنار عمل به واجبات و مستحبات، خدمات ارزشمندی نیز به مقاومت فلسطین ارائه کرد و محبوبیت بسیاری میان جوانان فلسطینی داشت.

وی همچنین درباره شهید سید محمد سعید جعفری عنوان کرد: شهید جعفری یک اسطوره بود. او در جوانی شجاعت و ایستادگی مثال‌زدنی داشت و حتی پیش از انقلاب، رژیم پهلوی را به شدت تحت فشار قرار داده بود. چنین شخصیت‌های بی‌نظیری سرمایه‌های گران‌بهای ما هستند و مسئولیت خطیری را بر دوش ما می‌گذارند تا با ابتکار و خلاقیت، زندگی آنان را به زبان جذاب و اثرگذار برای جوانان امروز بازگو کنیم.

امام‌جمعه کرمانشاه در پایان تأکید کرد: نسل‌های آینده حق دارند بدانند چه بزرگانی برایشان ایثار کردند و چگونه مسیر عزت و استقلال کشور را هموار ساختند. انتقال این فرهنگ یک وظیفه همگانی است.