سردار موحد: مازندران گنجینه‌ ناب دفاع مقدس است؛ رونمایی ۲ کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد، شامگاه شنبه در آئین رونمایی از کتابهای «به رنگ طوسی» در بزرگداشت شهید محمدحسن طوسی و «برای ریرا» در گرامیداشت شهید علیرضا بلباسی که با حضور نویسندگان حوزه ادبیات پایداری، فرهیختگان فرهنگی و علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی در سالن فتحالمبین ساری برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالروز عملیات غرورآفرین ثامنالائمه (ع) اظهار داشت: فرهنگ ایستادگی و مقاومت، هویت زنده ملت ایران و رمز عبور از بنبستهای امروز و فرداست؛ همان فرهنگی که در میدان جنگ سدها را شکست و امروز نیز در عرصه فرهنگ و روایت میتواند راهگشا باشد.
وی افزود: شهیدان با خون خود پیمانی بزرگ بستند و امروز این پیمان در دست ماست. کتابهای شهدا پلی میان گذشته پرافتخار و آینده روشناند و هر صفحه از آنها، بخشی از نقشه راه ملت برای امید، خودباوری و پایداری است.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه شهدا «گنجی تمامنشدنی» هستند، گفت: این گنج تنها در صورتی ماندگار است که روایت آن درست و هنرمندانه انجام گیرد. صرف نصب عکس، نامگذاری خیابان یا چاپ کتاب کافی نیست؛ باید آثار شهدا به دست مخاطب واقعی برسد، خوانده شود و درونی گردد.
سردار موحد تأکید کرد: معیار موفقیت در نشر آثار دفاع مقدس تیراژ چاپ نیست، بلکه باید تعداد خوانندگان واقعی و میزان اثرگذاری آن در جامعه سنجیده شود. کتاب باید به مدرسه، دانشگاه، مسجد و جمعهای محلی راه یابد و به بخشی از زندگی فرهنگی مردم تبدیل شود.
ضرورت تحول در زبان روایت و بهرهگیری از قالبهای نو
وی با بیان اینکه روایت زندگی شهدا باید متناسب با زیست نسل امروز باشد، افزود: جوان امروز در دنیای تصویر، داده و سرعت زندگی میکند؛ بنابراین باید زبان روایت نیز متنوع و جذاب باشد. هنر نویسندگی در حوزه ادبیات پایداری، روایت صادقانه و اثرگذار زندگی شهدا با بیانی متناسب با ذائقه نسل جدید است.
سردار موحد با اشاره به اهمیت قالبهای متنوع فرهنگی و هنری تصریح کرد: روایت شهید تنها در کتاب خلاصه نمیشود؛ گاهی نمایش خیابانی، مجسمه، مستند تصویری یا حتی روایتهای کوتاه و چندرسانهای تأثیرگذارترند. این تنوع به معنای سطحیسازی نیست، بلکه ابزاری است برای رساندن حقیقتی عمیق با زبانی تازه.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی مازندران در حوزه ادبیات پایداری اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره از مردم مازندران بهعنوان پیشگامان ایثار و فداکاری یاد کردهاند. استان مازندران با تقدیم بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید، گنجینهای از سوژههای ناب برای خلق آثار فاخر در اختیار دارد. با این حال، سهم استان از نشر آثار دفاع مقدس هنوز کمتر از یک درصد کل کشور است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ نزدیک به هزار عنوان کتاب در استان منتشر شد که نشانه پیشرفت است، اما برای جبران فاصله با استانهای پیشتاز، نیازمند عزم جدیتر، پرورش نویسندگان جوان و ایجاد شبکهای فعال میان نویسندگان، ناشران و مراکز فرهنگی هستیم.
سردار موحد انتقال درست مفاهیم ایثار و مقاومت را عامل تقویت «خودآگاهی تاریخی» دانست و گفت: وقتی جوان بداند بر شانه چه قهرمانانی ایستاده است، حس تعلق و اعتمادبهنفس او افزایش مییابد. روایتهای واقعی شهدا الگوهای عملی برای زندگی معاصر فراهم میآورد و مهارت تصمیمگیری، کار تیمی، امید و تابآوری را در او نهادینه میکند.
وی با بیان اینکه روایت مستند، سپری در برابر تحریف و جنگ روایتهاست، ادامه داد: اگر ما روایت نکنیم، دیگران روایت میکنند و تاریخ به دست بازنماییهای مغرضانه سپرده میشود. جامعهای که قهرمانان خود را نشناسد، به تکهتکههای بیارتباط بدل میشود و از الگوهای اصیل فاصله میگیرد.
کتاب؛ فرآیندی تربیتی، نه صرفاً کالایی فرهنگی
فرمانده سپاه کربلا تأکید کرد: کتاب باید نه یک شیء فرهنگی، بلکه یک فرآیند تربیتی باشد؛ فرآیندی که از خواندن آغاز شود و به تغییر نگرش و رفتار ختم گردد. کتاب شهید باید در زندگی جوان نقشآفرین باشد و او احساس کند این روایت به تصمیمها و امیدهای خودش مرتبط است.
وی در پایان با اشاره به رونمایی دو اثر فاخر «به رنگ طوسی» و «برای ریرا» اظهار داشت: این مراسم تنها یک آئین فرهنگی نیست، بلکه تجدید میثاقی با آرمانهای شهداست. امید است این آثار نهتنها خوانده شوند، بلکه الهامبخش نسل جوان باشند و آنان را در مسیر هویتیابی، ایستادگی و وفاداری به ارزشها یاری دهند. این عهد ما با شهیدان و رسالتی است که باید در برابر نسل آینده ادا کنیم.
