استخر ذخیره آب کشاورزی در نیشابور جان زن میانسال را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولفضل اسدی اظهار کرد: غواصان سازمان آتش‌نشانی جنازه زن‌ میانسالی که به داخل یک استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای خیرآباد سقوط کرده بود را از داخل استخر خارج کرده و به سازمان آرامستان های شهرداری تحویل دادند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور، افزود: امروز در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرق شدن زنی ۴۳ ساله در استخر کشاورزی در نزدیکی روستای خیرآباد ۲ اکیپ از نجاتگران و غواصان ایستگاه شهید صدیقی و ایستگاه شماره ۶ به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: غواصان سازمان آتش‌نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل وارد آب شده و جسد غریق را از داخل استخر خارج ساختند.