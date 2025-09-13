اینستاگرام باگ انتشار چند استوری و کاهش بازدید را رفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آدام موسری مدیر اینستاگرام اعلام کرد مشکل کاهش بازدید استوریها در صورت انتشار زیاد، برطرف شده است.
او در یک ویدئو گفت: «کاربران شکایت داشتند که وقتی در یک روز استوریهای زیادی منتشر میکنند، بازدیدشان کاهش مییابد. این رفتار مورد نظر اینستاگرام نبود.» موسری توضیح داد که هرچند تضمینی برای دیده شدن همهی استوریها وجود ندارد، اما انتشار چند استوری در روز دیگر تأثیر منفی بر بازدید کلی، بهویژه استوری اول، نخواهد داشت.
این تغییر برای کاربرانی که بیشتر با دوستان خود در ارتباطاند چندان مهم نیست، اما برای خالقان محتوا اهمیت بالایی دارد؛ چراکه اینستاگرام مانند یوتیوب به پلتفرمی حرفهای برای افزایش دسترسی و کسب درآمد تبدیل شده است.
هر تغییر الگوریتمی، حتی سادهترین قابلیتها مثل امکان گذاشتن نظر در استوری، میتواند استراتژی تولید محتوا را دگرگون کند.
