سرمربی جنجالی استقلال چگونه به لبه پرتگاه رسید؟

به گزارش خبرنگار مهر، حضور ریکاردو ساپینتو روی نیمکت تیم فوتبال استقلال در فصل جدید فوتبال ایران و آسیا تا اینجای کار چیزی جز ناکامی و ناامیدی برای آبیپوشان به همراه نداشته است.
سرمربی پرتغالی که با هیاهوی زیادی دوباره به جمع استقلالیها بازگشت، در ۸ مسابقه رسمی (شامل سوپرجام، لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲) نتوانسته تیمش را از بحران خارج کند و کارنامهای ضعیف از خود به جای گذاشته است.
شکست در سوپرجام؛ اولین جام از دست رفت
شروع فصل برای استقلال با یک ضربه سنگین همراه بود. آبیپوشان در سوپرجام برابر تراکتور تبریز با نتیجه ۲ بر یک شکست خوردند تا اولین جام فصل خیلی زود از دست برود. این شکست، نشانهای بود از روزهای دشواری که قرار بود استقلال با ساپینتو تجربه کند.
لیگ برتر؛ امتیازسوزی پیاپی
در لیگ برتر هم استقلال توفیقی به دست نیاورد. آبیها در هفته نخست تنها با یک گل تراکتور را شکست دادند اما پس از آن، درخشش و ثباتی از این تیم دیده نشد. مساوی ۳ بر ۳ مقابل ذوبآهن در ورزشگاه شهدای شهر قدس و شکست یک بر صفر مقابل استقلال خوزستان، زنگ خطر را برای کادر فنی و هواداران به صدا درآورد.
در ادامه، استقلال برابر پیکان به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد و در هفته پنجم نیز مقابل شمس آذر قزوین با نتیجه یک بر یک متوقف شد. به این ترتیب ساپینتو در لیگ برتر تا اینجای کار ۹ امتیاز حساس را از دست داده است؛ امتیازاتی که میتواند در کورس قهرمانی برای استقلال بسیار گران تمام شود.
لیگ قهرمانان آسیا ۲؛ کابوسی به نام الوصل و المحرق
ناکامیهای استقلال در آسیا شکل فاجعهآمیزتری به خود گرفت. در نخستین دیدار مرحله گروهی، آبیها مقابل الوصل امارات شکست سنگین ۷ بر یک را متحمل شدند؛ نتیجهای تحقیرآمیز که خاطره تلخی برای هواداران به جا گذاشت و بسیاری از کارشناسان را به انتقاد شدید از عملکرد کادر فنی و بازیکنان واداشت.
در دومین دیدار آسیایی هم استقلال برابر المحرق بحرین در تهران با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا برای اولین بار در تاریخ، یک تیم بحرینی موفق شود در خاک ایران سه امتیاز کامل را از استقلال بگیرد. این باخت علاوه بر از دست رفتن ۶ امتیاز آسیایی، لطمه سنگینی به اعتبار باشگاه در سطح قاره وارد کرد.
آمار نگرانکننده؛ خط دفاع متزلزل، خط حمله بیاثر
استقلال در مجموع ۸ مسابقه تحت هدایت ساپینتو تنها ۸ گل زده اما ۱۷ گل دریافت کرده است؛ آماری که بیانگر ضعف آشکار در ساختار دفاعی و ناتوانی در استفاده از موقعیتهای گلزنی است. میانگین ۰.۷۵ امتیاز در هر بازی، برای تیمی که مدعی قهرمانی در لیگ و مدعی حضور قدرتمند در آسیا معرفی میشود فاجعهای تمامعیار محسوب میشود.
فشار مضاعف روی ساپینتو
در حالی که هواداران استقلال انتظار داشتند ساپینتو با تجربه فصل گذشته و آشنایی با فوتبال ایران عملکرد بهتری ارائه دهد، نتایج فعلی نشان میدهد که او نه تنها نتوانسته مشکلات استقلال را حل کند، بلکه تیم را در شرایطی بحرانیتر قرار داده است. از دست رفتن سوپرجام، امتیازسوزیهای پیاپی در لیگ و شکستهای سنگین در آسیا، جای هیچ توجیهی باقی نگذاشته و فشار روی سرمربی پرتغالی روز به روز بیشتر میشود.
اگر تغییر فوری در روند کار این مربی صورت نگیرد، احتمالاً استقلال با چالشهای بزرگتری در ادامه فصل روبهرو خواهد شد؛ چالشهایی که میتواند آینده نیمکت آبیها را به سرعت تغییر دهد.
نظر شما