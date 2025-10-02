آتش نشانان با نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در دیداری دوستانه با جمعی از آتش نشانان، هفتم مهرماه روز آتشنشان را به همه آتشنشانان و همکاران آنان تبریک گفت و از تلاشهای خالصانه این قشر فداکار قدردانی کرد.
آیتالله مصطفی محامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و نام شهدا، امام شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران اظهار داشت: ملت ایران همواره مدیون ایثار و جانفشانی شهدا و ایثارگران است و کار آتشنشانان نیز در همین راستا قرار دارد؛ چرا که آنان جان خود را برای کمک به مردم و دفاع از آنان در حوادث مختلف به کف دست گرفتهاند.
آیت الله محامی با اشاره به اهمیت و حساسیت کار آتشنشانان خاطرنشان کرد: گرچه خود شما بهتر از هر کسی از سختیها و خطرات این حرفه آگاه هستید، اما از جهت اخلاق انسانی و اسلامی، کار شما بسیار ارزشمند است چرا که کمک به دیگران، دستگیری از نیازمندان و شتافتن به یاری انسانها از اخلاق برجسته انسانی و توصیههای مهم اسلام است.
وی افزود: در جامعه اسلامی باید مراقب همدیگر بود و اگر کسی نیاز پیدا کرد، باید به یاری او شتافت حتی در تعابیر دینی آمده است که اگر مسلمانی فریاد برآورد و کمک خواست، بر دیگران واجب است به یاری او بشتابند و این آموزه اسلامی جایگاه کار آتشنشانان را مضاعف میسازد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: علاوه بر ارزش انسانی و اسلامی این حرفه، خدمت شما به مردمی است که در عرصههای مختلف، وفاداری، محبت، بصیرت، ایثار و دلبستگی خود را به اسلام و نظام اسلامی نشان دادهاند و این مردم شایسته هرگونه خدمت هستند و در استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان نیز مردم همواره پای کار بودهاند و ارزش خدمات شما به آنان مضاعف است.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی آتش نشانان مبنی بر مشکلات و چالشهای پیش روی آنها بر ضرورت رسیدگی به مشکلات و تقویت امکانات تأکید کرد و گفت: ممکن است کمبودهایی وجود داشته باشد، اما لازم است شما با تلاش مضاعف و جذب بودجه، در جهت رفع نیازهای نیروها اقدام کنید چه در زندگی شخصی آنان، چه در ارتقای مهارتها و چه در تهیه ابزار و وسایل کار، رسیدگی به نیروها و در واقع کمک به مردم است؛ چرا که اگر نیرو انگیزه، مهارت و ابزار لازم را داشته باشد، بهتر میتواند به مردم خدمت کند.
آیتالله محامی در پایان با تبریک مجدد روز آتشنشانی به این قشر خدوم، برای آنان و خانوادههایشان آرزوی سلامتی و توفیق کرد و بیان کرد: امیدوارم در طول زندگی مشمول عنایت حضرت حق باشید، در صحت و سلامت به سر برید و همواره در خدمت به مردم عزیز موفق و سربلند باشید.
