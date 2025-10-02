تأمین زمین برای بیش از ۱۶۰۰ متقاضی مسکن در طرح جوانی جمعیت خورموج

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح پنجشنبه در جریان بازدید از روند آماده‌سازی زمین‌های طرح جوانی جمعیت شهر خورموج اظهار کرد: فاز نخست آماده‌سازی زمین به وسعت ۶۹ هکتار در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این دومین بازدید از پروژه است و بر اساس مصوبات جلسه گذشته، طراحی‌های مورد نیاز انجام و مراحل اجرایی آغاز شده است. در دیداری که نماینده مردم دشتی و تنگستان با مقام عالی وزارت داشت، یکی از دغدغه‌های اصلی موضوع آماده‌سازی زمین، احداث دیوار حفاظتی و پل دسترسی بود که خوشبختانه با تأمین منابع مالی، این پروژه در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت ملی زمین و مسکن میزان منابع مالی اختصاص یافته به این طرح را بالغ بر ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در فاز نخست، بیش از ۸۱۰ قطعه زمین آماده‌سازی خواهد شد که پاسخگوی نیاز حدود یک‌هزار و ۶۲۰ متقاضی خواهد بود.

وی ادامه داد: این اراضی علاوه بر تأمین نیاز متقاضیان در قالب قانون جهش تولید مسکن و طرح جوانی جمعیت، در صورت لزوم برای اجرای دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص مسکن محرومان نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.