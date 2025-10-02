  1. استانها
تأمین زمین برای بیش از ۱۶۰۰ متقاضی مسکن در طرح جوانی جمعیت خورموج

تأمین مدیرعامل شرکت ملی زمین و مسکن گفت: با اجرای فاز نخست آماده‌سازی ۶۹ هکتار زمین، بیش از ۸۱۰ قطعه زمین برای حدود هزار و ۶۲۰ متقاضی مسکن تأمین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح پنجشنبه در جریان بازدید از روند آماده‌سازی زمین‌های طرح جوانی جمعیت شهر خورموج اظهار کرد: فاز نخست آماده‌سازی زمین به وسعت ۶۹ هکتار در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این دومین بازدید از پروژه است و بر اساس مصوبات جلسه گذشته، طراحی‌های مورد نیاز انجام و مراحل اجرایی آغاز شده است. در دیداری که نماینده مردم دشتی و تنگستان با مقام عالی وزارت داشت، یکی از دغدغه‌های اصلی موضوع آماده‌سازی زمین، احداث دیوار حفاظتی و پل دسترسی بود که خوشبختانه با تأمین منابع مالی، این پروژه در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت ملی زمین و مسکن میزان منابع مالی اختصاص یافته به این طرح را بالغ بر ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در فاز نخست، بیش از ۸۱۰ قطعه زمین آماده‌سازی خواهد شد که پاسخگوی نیاز حدود یک‌هزار و ۶۲۰ متقاضی خواهد بود.

وی ادامه داد: این اراضی علاوه بر تأمین نیاز متقاضیان در قالب قانون جهش تولید مسکن و طرح جوانی جمعیت، در صورت لزوم برای اجرای دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص مسکن محرومان نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

