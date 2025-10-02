فرماندار دشتی: مشکلات حوزه مسکن در شهرستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که با حضور نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، رفع مشکلات مسکن مهر را از مطالبات اصلی مردم عنوان کرد.

وی با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در سطح شهرستان، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، حل مشکل آسانسور و شبکه فاضلاب مسکن مهر شهر خورموج است که انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های متولی هرچه سریع‌تر برطرف شود.

فرماندار دشتی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های جمعیتی، گفت: تسریع در روند آماده‌سازی زمین‌های مربوط به طرح جوانی جمعیت از ضرورت‌های شهرستان است و باید در دستور کار ویژه قرار گیرد.

مقاتلی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در زمینه اجرای پروژه‌های مسکن، افزود: لازم است روند احداث دیوار حفاظتی و پل مورد نیاز برای طرح زمین جوانی جمعیت با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی، احداث مدرسه در طرح‌های جوانی جمعیت در شهرهای کاکی و خورموج را ضروری عنوان کرد و بر لزوم رفع مشکلات زمین‌های این طرح به‌ویژه در شهر کاکی تأکید کرد.