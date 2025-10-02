بودجه مواد مصرفی آزمایشگاه های واحدهای دانشگاه ملی مهارت توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اکبری زاده مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت گفت: پیرو تأکید ریاست دانشگاه و حمایت همه جانبه حوزه معاونت اداری و مالی و همکاری کارشناسان حوزه پژوهش و فناوری برای نخستین بار به طور مستقل، بودجه خرید مواد مصرفی کارگاهها و آزمایشگاهها بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال با شروع سال تحصیلی جدید به حساب واحدهای تابعه توزیع و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه بدون مواد مصرفی کافی، فرآیند یادگیری در دانشگاه به سمت تئوری سوق پیدا میکند و با مأموریت دانشگاه هم خوانی ندارد گفت: دانشگاه وظیفه دارد فارغالتحصیلانی را تربیت کند که بتوانند بلافاصله پس از ورود به محیط کار، کارآمد باشند. این امر تنها با تکرار و تمرین در محیطهای شبیهسازیشده واقعی میسر میشود.
وی با اشاره به ماهیت رشته های تحصیلی عملی افزود: در رشتههایی نظیر شیمی، مهندسی برق، مکانیک و …، یادگیری عملاً با انجام آزمایشها، مونتاژ قطعات، سنتز ترکیبات، یا اجرای پروتکلهای پیچیده تعریف میشود لذا بدون مواد مصرفی کافی، دانشجویان از کسب مهارتهای عملی مورد نیاز بازار کار باز میمانند.
عضو هیأت علمی دانشگاه ملی مهارت با تأکید بر اینکه تخصیص بودجه کافی برای لوازم مصرفی کارگاهی و آزمایشگاهی، سرمایهگذاری مستقیم بر کیفیت خروجی دانشگاه محسوب میشود گفت: پروژههای تعریفشده در طول ترم، از سرفصلهای اصلی آموزشی بحساب می آیند. تأمین مواد اولیه برای این پروژهها باید در اولویت باشد تا دانشجو بتواند محصول نهایی خود را بسازد یا به نتیجه برساند، بنابراین اگر مواد مصرفی کافی نباشد اساتید مجبورند تعداد آزمایشها را کاهش دهند یا گروهها را بسیار بزرگ کنند، که در هر دو حالت، زمان اختصاص یافته به هر دانشجو برای کار عملی به شدت کاهش مییابد.
وی با ذکر اینکه پژوهش، موتور محرک دانشگاههای تراز اول است و مواد مصرفی، سوخت این موتور هستند گفت: عدم دسترسی به مواد اولیه مانع اصلی در مسیر تحقیقات کاربردی است بر همین مبنا تخصیص بودجه خرید مواد مصرفی اخیر، براساس نیازهای واقعی و پروتکلهای آموزشی و پژوهشی مصوب تحقق یافت.
مدیر کل دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تقدیر از حمایت های همه جانبه هیأت رییسه دانشگاه از فعالیت های پژوهش و فناوری طی یکسال اخیر خاطر نشان کرد: تأمین مستمر و برنامهریزی شده مواد مصرفی کارگاهها و آزمایشگاهها، صرفاً یک ملاحظه اداری نیست، بلکه یک ضرورت اساسی برای حفظ کیفیت آموزش عالی، پیشبرد اهداف پژوهشی و تضمین اعتبار دانشگاه است. توجه به این بخش از هزینهها، به معنای سرمایهگذاری کامل در زیرساختهای آموزشی و در نهایت، تقویت توان رقابتی فارغالتحصیلان دانشگاه است.
نظر شما