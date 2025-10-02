به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی، مرتضی بهزادفر اظهار کرد: با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی (مرابحه) در چارچوب بند «ب» تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال برای این استان صادر شد.

وی افزود: اوراق مرابحه ابزاری برای تامین مالی طرح‌های عمرانی است و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی از این فرصت بهره‌مند شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی اضافه کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سقف اعتبار مصوب ابلاغی ۱۴۰۴ نسبت به تامین مالی پروژه‌های خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: این منابع با هدف سرعت دادن به تامین مالی پروژه‌های ناتمام و با پیشرفت فیزیکی بالا پیش‌بینی شده است.

بهزادفر بیان کرد: امکان افزایش ظرفیت مجوز اوراق مرابحه در استان خراسان شمالی که در صورت اهتمام دستگاه‌های اجرای تا ۲۰ هزار میلیارد ریال وجود دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی تصریح کرد: این ابزار مالی، امکان تامین منابع لازم برای طرح‌های عمرانی را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌ها است و این اقدام همچنین اشتغال‌زایی و ارتقای خدمات عمومی را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: جذب این منابع نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است و در صورتی که طرح‌ها با نظارت دقیق پیش بروند، مردم می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان از خدمات و زیرساخت‌های توسعه‌ای بهره‌مند شوند.