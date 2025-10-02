به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی صبح پنجشنبه در بازدید از قطعه‌ای از پروژه چهارخطه‌سازی جاده سنندج–مریوان، در جریان آخرین وضعیت اجرایی این طرح قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون ۲۷.۵ درصد اعلام شده و مبلغ قرارداد آن ۴۴۶ میلیارد تومان است.

استاندار کردستان در جریان این بازدید با اشاره به وجود معارضین ملکی در مسیر پروژه و مطالبه ۱۷۰ میلیارد تومانی پیمانکار، اظهار کرد: رفع موانع اجرایی این پروژه از اولویت‌های مهم استان است و تلاش می‌کنیم در سفر آتی رئیس‌جمهور به کردستان، اعتبارات ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای استان جذب کنیم.

وی همچنین افزود: با توجه به اهمیت راه ارتباطی سنندج–مریوان به‌عنوان یکی از محورهای ترانزیتی و گردشگری استان، تسریع در تکمیل این پروژه ضروری است.