دستگیری عاملان رعب وحشت در خیابان کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس ماموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت نمایی ۲ تن از از اذل و اوباش خیابان کارگر تهران دریافت و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

طی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این ۲ تن با عربده کشی باعث ایجاد رعب وحشت و نا امنی برای شهروندان شده و پیش از رسیدن پلیس از محل گریخته اند.

با تلاش ماموران پاتوق این متهمان در خیابان ۱۲ فروردین و خیابان اسکندری شناسایی و در ۲ عملیات همزمان هر ۲ متهم دستگیر شدند، متهمین در بازجویی ها به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.