۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

فاز دوم آب شیرین‌کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس افتتاح شد

بندرعباس- در سفر رئیس جمهور به هرمزگان مرحله دوم آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی آب در استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان انصاری، مدیر عامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس امروز در حاشیه این بهره برداری گفت: در این مرحله روزانه ۲۰۰ هزار متر مکعب آب دریا شیرین سازی می‌شود.

وی افزود: با بهره برداری از این مرحله آب شیرین کن روزانه ۴۰ هزار مترمکعب آب شیرین برای اهالی شهرهای بندرعباس، بندر خمیر، شهر علوی و رضوان در هرمزگان و شهرستان رفسنجان در استان کرمان و بخشی از صنایع استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد تامین آب می‌شود.

انصاری عنوان کرد: این طرح با هزینه ۳۷ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال و ۱۹۳ میلیون یورو به بهره برداری رسید. مدیر عامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس افزود: از مزایای اجرای این طرح تامین آب پایدار صنایع و آب شرب منطقه و ایجاد اشتغال است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح برای ۱۰۰ نفر اشتغالزایی شده است. با بهره برداری از این مرحله آبشیرین کن، مجموع ظرفیت آن به ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز رسید که بخش عمده آن از طریق خط لوله ای به استان های کرمان و یزد و اصفهان منتقل می شود.

