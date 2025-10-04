به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پیش از ظهر شنبه و مقارن با هفته دامپزشکی یک شرکت بسته بندی تخم مرغ با ظرفیت ۱۵۰ تن در روز و میزان سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال، با حضور استاندار سمنان و نماینده گرمسار و آرادان در مجلس و جمعی دیگر از مسئولان افتتاح شد.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه تعداد شاغلان این طرح ۲۸۰ نفر شامل ۸۰ نفر مستقیم و ۲۰۰ نفر غیر مستقیم است، گفت: پیشبینی ارز آوری این کارخانه ۱۰ میلیون دلار در سال خواهد بود.

سعید دهقانی با بیان اینکه صادرات به کشورهای عراق، عمان، افغانستان، قطر، بحرین، کویت برای این کارخانه برنامه ریزی شده است، ابراز کرد: حمایت از بهره برداران بخش خصوصی و اتحادیه ها و تعاونی هایی که در حوزه بخش بزرگ کشاورزی و دامپروری مشغول به خدمت و تامین امنیت غذایی ایران هستند، از جمله اقدامات اساسی است که باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ۵۰ هزار نفر در استان سمنان در عرصه تامین غذا و سلامت مشغول خدمت هستند، تاکید کرد: حمایت از واحد هایی که علیرغم تحریم های ظالمانه به ارز آوری کشورمان کمک می کنند، ضرورت دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان همچنین با بیان اینکه امروز در استان در بخش تولید حوزه غذایی به استانداردهای بالای اروپا رسیده ایم، تاکید کرد: تلاش ما حفظ و استمرار بخشیدن به این استانداردها است.